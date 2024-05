Lok Leipzig eist Naumann aus Eilenburg los

Andreas Naumann verlässt den FC Eilenburg nach sieben Jahren. Der Torwart-Routinier, der 23-mal in der abgelaufenen Spielzeit das Tor des FCE hütete, schließt sich Lok Leipzig an. "Wir bekommen mit Andreas Naumann einen sehr guten und erfahrenen Torhüter. Er hat in den letzten Jahren sehr gute und stabile Leistungen gezeigt und wird uns auch als Charakter sehr gut tun", so Toni Wachsmuth, Geschäftsführer Sport.