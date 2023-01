Lok Leipzig dreht bei Hertha II einen Rückstand - BFC Dynamo jubelt spät gegen Meuselwitz

Die Regionalliga Nordost ging am Freitag mit zwei Spielen weiter. Sowohl Lok Leipzig (bei Hertha BSC II) als auch der BFC Dynamo (gegen den ZFC Meuselwitz) kamen nach 0:1-Rückständen noch zu Siegen, der Vorjahresmeister in letzter Minute.

Es geht Schlag auf Schlag in der Regionalliga Nordost. Nach den vier Nachholpartien des 16. Spieltags am Mittwoch, begann am Donnerstag bereits der 18. Spieltag, der von Freitag bis Sonntag komplettiert wird - sofern nicht wieder schlechte Witterungsbedingungen den Spielplan ausdünnen.

BFC Dynamo mit zwei Abstaubern

Am Freitag standen zwei Partien auf dem Tagesplan. Der BFC Dynamo durfte nach dem 3:2 gegen Lichtenberg 47 erneut vor heimischer Kulisse auflaufen. Gegner diesmal: Der ZFC Meuselwitz. Zwar drückten zunächst die Berliner, ein Schätzle-Kopfball brachte die Gäste aber in der 20. Minute in Führung. Im Anschluss verteidigten die Thüringer mit viel Leidenschaft, der BFC fand zunächst wenig Mittel. Nach rund einer Stunde kamen die Gastgeber aber zu gefährlicheren Abschlüssen. Rettete zunächst noch der Pfosten für Meuselwitz, nutzte Al-Azzawe in der 82. Minute einen Fehler von Torwart Plath und staubte zum Ausgleich ab. Damit nicht genug, in der 90. Minute setzte Reher nach einem Lattenkopfball nach und drückte den Ball zum Siegtreffer über die Linie.

Lok Leipzig siegt dank wachem Ziane

Der 1. FC Lok Leipzig spielte bei Hertha BSC II. Waren zunächst die Gastgeber auffälliger, hätte Voufack in der 34. Minute fast die Leipziger in Führung gebracht, doch sein Aufsetzer sprang an den Pfosten. Als der von beiden Seiten entfachte Schwung kurz vor der 60. Minute etwas zu verflachte drohte, ließ Rölke nach einer schönen Kombination die "Hertha-Bubis" jubeln. Lange hielt diese Führung nicht, schon in der 61. Minute köpfte Ziane eine Freistoßflanke in die Maschen. Von den Spielanteilen betrachtet roch es immer mehr nach Unentschieden, doch dann spielte Alimler in der 84. Minuten einen zu kurzen Rückpass in Richtung Torwart Goller, Ziane sprintete erfolgreich hinterher und spitzelte den Ball an Goller vorbei zum Siegtor ins Netz.

Brügmann trifft früh für Chemnitz

Den Anfang des Spieltags machten am Donnerstag Tennis Borussia Berlin und der Chemnitzer FC. Die Partie begann mit Verzögerung, weil zum anvisierten Spielbeginn um 19 Uhr nur Teile des Flutlichts brannten. Eine halbe Stunde später war es hell genug und es konnte gekickt werden, Brügmann besorgte auf Mensah-Vorlage bereits in der 2. Minute mit einem platzierten Flachschuss die Führung. Danach wurde der CFC immer stärker, Berlins Damelang sah nach einem groben Foul Rot (39.). Doch in Unterzahl - speziell in der zweiten Halbzeit - war TeBe auf einmal das etwas bessere Team, konnte seine Chancen aber nicht nutzen. Chemnitz musste zittern, traf zudem noch zweimal Aluminium.

Cottbus will die Spitze behaupten

Vor der ersten Standortbestimmungen steht das Spitzenteam der Liga: Cottbus empfängt am Samstag die VSG Altglienicke. Beim FC Energie waren die vergangenen Wochen ausschließlich von positiven Schlagzeilen geprägt. Erst verlängerte Cheftrainer Wollitz seinen auslaufenden Vertrag ohne großes Zögern, wenig später sicherte man sich dann auch noch die Dienste des Ex-Drittliga-Angreifers Timmy Thiele. Es versteht sich von selbst, dass Cottbus diesen positiven Trend am Samstag fortsetzen und sogleich die Tabellenspitze verteidigen möchte.

Auf einen Fehlstart des Primus hofft derweil Rot-Weiß Erfurt. Auch wenn RWE der Aufstiegsfrage vor kurzem noch mit Bodenständigkeit und Demut entgegnete, beantragte die Führungsriege die Lizenz für die 3. Liga. Am Mittwoch verpasste RWE aber mit einem Remis bei Chemie Leipzig den Sprung an die Spitze, nun muss Erfurt am Samstag erneut zusehen: Mit dem FSV Luckenwalde war ein absolutes Kellerkind im Steigerwaldstadion angekündigt, die Partie wurde aber wegen einer frostbedingte Platzsperrung und die damit verbundene Unbespielbarkeit des Rasens abgesagt.

Krisenstimmung herrscht derweil in der letzten Samstagspartie, wo sich Schlusslicht Germania Halberstadt und der SV Lichtenberg gegenüberstehen. Als einziger Regionalligist wartet Germania bislang immer noch auf den ersten Saisonsieg, am Mittwoch war man erneut äußerst knapp davor. Mit nur vier Zählern und 13 Punkten Abstand zum definitiv rettenden 14. Platz scheint das noch ein längeres Zitterspiel im Keller zu werden, sofern der Kontakt zu Platz 17 nicht auch noch irgendwann abreißt. Lichtenberg dagegen könnte nach dem Mittwochs-Remis gegen Greifswald mit einem Sieg wieder Meter zur Nicht-Abstiegszone gutmachen.

Jena unter Zugzwang

Am Sonntag stehen dann der Berliner AK und Carl Zeiss Jena im Fokus. Beide Teams gehören zum Kreis der Spitzenteams der Liga, erlebten zuletzt aber ganz andere Gefühlslagen: Jena unterlag am Wochenende bekanntlich bei Hertha II, der Berliner AK nahm am Mittwoch nach zuletzt fünf Partien ohne Sieg endlich wieder einen Dreier aus dem Stadtduell mit Viktoria mit. An diesem Wochenende hat für beide Teams weiter die maximale Punkteausbeute Priorität. Jena gastiert bei Viktoria Berlin, der BAK reist zum Greifswalder FC. Greifswald, das kürzlich die Verpflichtung von Ex-Profi Nico Granatowski bekanntgab, trennt nach dem Remis am Mittwoch gegen Lichtenberg vier Punkte vom unteren Strich.

Den Abschluss machen die BSG Chemie Leipzig und der SV Babelsberg am späten Sonntagnachmittag. Während Babelsberg als Mitglied des Tabellenmittelfelds eher unterdurchschnittlich unter Druck steht, bietet sich den Sachsen die Chance, wieder richtig dick ins Aufstiegsrennen vorzustoßen. Wobei: Aufsteigen will die BSG in dieser Saison noch gar nicht. Man wird, anders als Stadtrivale Lok, keine Lizenz beantragen für Liga 3.