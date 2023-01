BAK atmet durch - Brehmer entreißt Halberstadt den ersten Sieg

Am Mittwoch standen in der Regionalliga Nordost vier Nachholpartien des 16. Spieltags auf dem Programm. Drei davon endeten mit einem 1:1, darunter das Spitzenspiel zwischen Chemie Leipzig und Rot-Weiß Erfurt sowie das Duell der VSG Altglienicke gegen Schlusslicht Germania Halberstadt. Im Stadtduell zwischen dem Berliner AK und dem FC Viktoria hingegen sorgte ein Mann mit einem Treffer in der Nachspielzeit doch noch für drei BAK-Zähler - und das Ende einer Negativserie.

Mit Wohlwollen wird Energie Cottbus das Ergebnis im Spitzenspiel zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem FC Rot-Weiß Erfurt zur Kenntnis genommen haben: Erfurt, das mit einem Erfolg die Tabellenspitze übernommen hätte, kam gegen die Chemiker nicht über ein gerechtes 1:1-Remis hinaus. Die Tore in einer Partie auf überschaubarem Niveau fielen dabei binnen weniger Minuten nach der Pause: Zunächst war der Leipziger Harant nach einer Ecke per Kopf mit dem 1:0 zur Stelle (47.), gleich im Gegenzug war es dann der Kopf von Felßberg, über den der Ball den Weg zum 1:1 ins Tor fand (49.).

Zwei weitere Begegnungen endeten an diesem Abend mit einem 1:1: Zunächst war da das Duell zwischen dem SV Lichtenberg und dem Greifswalder FC, und auch hier vergingen lediglich zwei Zeigerumdrehungen zwischen den beiden Treffern des Tages: Richardson brachte Greifswald, das ohne den verhinderten Teamchef Teamchef Roland Kroos anreiste, mit 1:0 in Front (62.), Grüneberg aber hatte für Lichtenberg die rasche 1:1-Antwort (64.). Für Greifswald scheiterte Kowal noch per Foulelfmeter an Keeper Wollert (70.).

Halberstadt kurz vor dem Coup

Ebenfalls kein Glück mit Foulelfmetern hatte an diesem Mittwoch die VSG Altglienicke gegen Schlusslicht Germania Halberstadt: Cigerci schoss in Minute 64 einen neben das Tor. Es wäre der Ausgleichstreffer zum 1:1 gewesen, denn zuvor waren die Germanen durch einen Malina-Kopfball mit 1:0 in Führung gegangen (57.). Der Ausgleichstreffer zum verdienten Punktgewinn für die Berliner fiel dann dennoch, wenn auch spät. Denn erst in der Nachspielzeit hatte Brehmer noch einen Geniestreich im Köcher: Nach einer Ecke zauberte er die Kugel aus der Distanz zum 1:1-Endstand in die Maschen (90.+1). Halberstadt wartet also weiter auf den ersten Sieg der Saison.

Mit einem späten Erfolgserlebnis meldet sich derweil der zuletzt in der Liga strauchelnde Berliner AK im Titelrennen zurück: Nach fünf Partien ohne Dreier erlöste Schulz sein Team gegen Stadtrivalen Viktoria mit dem Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit und verhinderte damit das vierte 1:1 an diesem Tage. Der BAK lief dabei ab Minute 72 einem Rückstand hinterher - Dehl hatte die Viktoria mit 1:0 in Führung geschossen. Klar gelang wenig später der Ausgleich (76.). In der Tabelle steht der BAK mit dem Dreier einen Zähler hinter Cottbus und punktgleich mit Erfurt auf Rang zwei.