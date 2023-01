Später Jubel bei Lichterfelde-Rückkehr: Viktorias Gunte schockt Jena

Mit einem späten Remis trennte sich Viktoria Berlin am Sonntag von Carl Zeiss Jena. Für die Berliner ein Erfolg - auch, da die Partie wieder im Stadion Lichterfelde über die Bühne ging. Jena hingegen hatte an diesem Tag mit Alu-Pech zu kämpfen.

Die Viktoria ist zurück in ihrer eigentlichen Spielstätte, dem Stadion Lichterfelde, in der Hinrunde wurden die Heimpartien bekanntlich noch im Jahn-Sportpark ausgetragen. Im zweiten Punktspiel des Jahres setzte Coach Semih Keskin zu Beginn auf vier Änderungen im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen den BAK unter der Woche: Inaler (nach Gelbsperre zurück), Theisen, Ogbaize und Baca begannen für Touglo, Günay, Werbelow und Küc.

Auch die Gegenseite verpatzte mit einer 0:1-Niederlage gegen Hertha II den Jahresauftakt, im zweiten Auswärtsauftritt unter René Klingbeil kehrte nun Krauß nach Gelbsperre zurück in die Startelf; auch Muiomo durfte von Beginn an ran. Winter-Rückkehrer Wolf saß zunächst ebenso auf der Bank wie der leicht angeschlagene Lämmel. Generell standen dem Coach bis auf den langzeitverletzten Tezel alle Mann zur Verfügung.

Jena startete engagiert, Krauß verzog nach Muiomo-Vorlage deutlich (4.). Im Anschluss tat sich lange nichts Gefährliches vor den Toren. Erstmals auffällig wurde die Viktoria durch Dehl, der aus aussichtsreicher Position klar zu hoch zielte (22.). Im weiteren Verlauf bekam Dehl erneut Gelegenheiten serviert, traf aber entweder den Ball wieder nicht richtig (25.), oder platzierte einen Kopfball zu zentral (30.). Jena hingegen ließ es bei einer guten Kontergelegenheit über Krauß an Präzision vermissen (28.). Ob es nun der Grund war oder nicht: In vielen Szenen wurde deutlich, dass beide Teams so ihre Probleme hatten mit dem holprigen Rasen. Fehlpässe, Ungenauigkeiten und Ausrutscher prägten das Geschehen bis zur Pause. Doch dann lag dennoch plötzlich ein Ball im Netz der Berliner: Halili war bei einem Petermann-Freistoß per Kopf mit dem 1:0 für Jena zur Stelle (45.+1).

Harres vergibt Strafstoß

Natürlich musste die Viktoria nach Wiederanpfiff mehr tun und trat auch offensiver auf als in den ersten 45 Minuten. Ideen aber fehlten den Berlinern zunächst. Bis zu Minute 59: Nach einem langen Ball war Theisen durch, spitzelte den Ball an Jena-Keeper Kunz vorbei und wurde dabei von selbigem touchiert. Gelb für den Keeper und Strafstoß waren die Folge: Dresden-Leihgabe Harres aber setzte den Ball mehrere Meter über die Latte (62.).

Es war ein Nackenschlag, der die Berliner offenbar demoralisierte. Denn in Folge war plötzlich nur mehr der Gast gefährlich: Krauß zog nach Innen und jagte den Ball aus rund 25 Metern an die Latte (74.), wenig später setzte der eingewechselte Lämmel einen direkten Freistoß an den Außenpfosten (80.). Weil der Sack aber eben nicht zu war, gelang der Viktoria - vergleichbar mit dem Gäste-1:0 - wie aus dem Nichts der Ausgleich. Analog war auch die Art des Treffers: Nach einer Freistoßflanke von Küc von links war Gunte per Hinterkopf mit dem 1:1 zur Stelle (89.). Unterm Strich eine verdiente Punkteteilung.

Carl Zeiss verpasst durch diesen späten Gegentreffer, zur Spitzengruppe aufzuschließen. Coach Klingbeil wartet weiter auf seinen ersten Sieg mit Jena. Die nächste Gelegenheit dazu hat er am kommenden Freitag (19 Uhr) im ersten Heimspiel des Jahres gegen Tennis Borussia Berlin. Die Viktoria hingegen holt einen weiteren Zähler gegen den Abstieg: Ab Freitag (19 Uhr) geht es zu Lok Leipzig.