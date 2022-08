90.+8! Fabio Carvalho beschert Liverpool Last-Minute-Sieg gegen Newcastle

Der FC Liverpool hat sich zum zweiten Saisonsieg gezittert - und das nach 0:1-Rückstand. Gegen Newcastle United traf Fabio Carvalho erst ganz spät zum umjubelten 2:1.

Pure Extase! Fabio Carvalho bejubelt seinen Siegtreffer in letzter Sekunde. IMAGO/Sportimage

Nach dem 9:0-Kantersieg gegen Bournemouth änderte Reds-Coach Jürgen Klopp nichts an seiner Startelf und schickte gegen Newcastle dasselbe Personal aufs Feld.

Bei Newcastle hingegen fehlte Saint-Maximin, der am vergangenen Wochenende noch den späten Ausgleich gegen Wolverhampton per Traumtor erzielt hatte, verletzt. Hingegen direkt in die Startelf schaffte es Neuzugang Isak, der im Sturmzentrum begann.

In einer immer wieder hart geführten Partie startete Liverpool zwar überlegen, doch zu gefährlichen Torchancen kamen die Reds selten. Die beste vergab nach mehr als einer halben Stunde Luis Diaz nach einem starken Steckpass von Roberto Firmino (34.).

Isak trifft beim Debüt

Newcastle machte es dem Gegner schwer, indem es gut gestaffelt stand, und kam selbst zu Gelegenheiten in der Offensive: Fraser schoss über das Liverpooler Tor (18.), Trippier führte einen Freistoß zu zentral aus (29.).

Dann kam der Auftritt von Isak: Der ehemalige Dortmunder war bislang vornehmlich damit beschäftigt gewesen, Liverpools Innenverteidiger anzulaufen. In einer Druckphase der Reds steckte allerdings Longstaff einen Ball durch auf den von Real Sociedad gekommenen Isak, der auf der rechten Seite eingelaufen war. Der Stürmer schloss eiskalt ab und brachte die Gäste in Führung (38.).

Isaks zweites Tor zählt nicht, Fabio Carvalho trifft in letzter Sekunde

Nach der Pause jubelten zunächst wieder die Gäste, allerdings nur kurz: Isaks vermeintlicher zweiter Treffer zählte wegen einer Abseitsposition nicht (54.). Kurz darauf war es dann an den Reds, zu feiern: Nachdem Elliot noch an Pope gescheitert war (60.), traf Roberto Firmino nach Vorarbeit von Salah zum Ausgleich (61.).

Liverpool drückte in der Folge aufs Tor der Gäste, von denen nichts mehr kam. Luis Diaz scheiterte binnen kurzer Zeit doppelt (79., 81.), dann aber kam die letzte Aktion, ein Eckball für die Reds - und zwar tief in der Nachspielzeit. Salah bekam den Ball noch nicht im Tor unter, Newcastle die Situation aber auch nicht geklärt - und so staubte Fabio Carvalho aus kurzer Distanz ab (90.+8).

Mit diesem Last-Minute-Treffer sicherte sich Liverpool den zweiten Sieg in Folge. Newcastle hingegen muss die erste Niederlage der Saison schlucken. Am Samstag sind beide Teams erneut im Einsatz: Liverpool bestreitet um 13.30 Uhr das Merseyside Derby beim FC Everton. Kurz darauf (16 Uhr) empfängt Newcastle Crystal Palace.