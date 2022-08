Tor-Rekord durch zweiten Hattrick in Folge: Haaland brilliert auch gegen Nottingham

Erling Haaland lieferte auch gegen Nottingham Forest eine Show ab. Beim 6:0 über den Aufsteiger gelang dem Norweger zum zweiten Mal in Folge ein Hattrick.

Auch für Manchester City war die englische Woche der Auftakt in eine sehr stressige Phase. Das Duell mit Aufsteiger Nottingham Forest war das erste von sechs Spielen in den nächsten 18 Tagen. Dennoch nahm Pep Guardiola nur zwei personelle Änderungen im Vergleich zum jüngsten Erfolg über Crystal Palace vor: Für De Bruyne und Mahrez starteten Gündogan und Alvarez, der sein Debüt von Beginn an feierte.

Dass die Skyblues am Wochenende trotz eines 0:2-Pausenrückstandes keine Punkte liegen ließen, war vor allem Haaland zu verdanken - der Norweger erzielte gegen Crystal Palace nach Wiederanpfiff einen Hattrick. Gleiches sollte dem Neuzugang von Borussia Dortmund auch gegen Nottingham gelingen.

Der erste Treffer gelang Haaland nach zwölf Minuten, als er eine abgefälschte Hereingabe von Foden aus kurzer Distanz im linken Eck unterbrachte. Bis dahin legte sich ManCity den Aufsteiger zurecht, Nottingham war nur aufs Verteidigen fokussiert. Fünf Minuten nach dem Gegentreffer hatten die Gäste aber plötzlich die große Chance auf den Ausgleich, Renan Lodi köpfte in seinem ersten Spiel für Forest aber aus wenigen Metern nur ans Außennetz.

Mit wenig Mühe zum Rekord

Deutlich konsequenter vor dem Tor agierte in der Folge einmal mehr Haaland, diesmal musste er nach einem abgeblockten Schuss von Foden nur noch ins halbleere Gäste-Gehäuse einschieben (23.). Auch bei seinem dritten Treffer an diesem Abend sollte Haaland wenig Mühe haben, eine Kopfballablage von Stones drückte der Norweger aus kürzester Distanz zum 3:0 über die Linie (38.). Das nunmehr neunte Saisontor Haalands war gleichbedeutend mit einem Premier-League-Rekord, denn kein Akteur traf jemals häufiger in seinen ersten fünf Einsätzen. Damit löste er einen gewissen Sergio Aguero sowie Mick Quinn (jeweils acht) ab.

Nach Wiederanpfiff machte ManCity munter weiter, am vierten Treffer war Haaland aber ausnahmsweise nicht beteiligt: Bernardo Silva bediente Joao Cancelo an der Strafraumgrenze, der Portugiese traf aus 17 Metern undbedrängt aber sehenswert mit rechts ins linke obere Eck (50.). Die Partie war längst entschieden, die Citizens spielten dennoch weiterhin nach Lust und Laune nach vorne. So durfte auch Alvarez sich noch in die Torschützenliste eintragen, nach feiner Vorarbeit von Mahrez erzielte der Argentinier seinen Premierentreffer (65.).

Damit gab sich der Neuzugang von River Plate aber nicht zufrieden, kurz vor Schluss traf er mit einem satten Schuss unter die Latte zum 6:0, was gleichzeitig der Endstand war.

Trotz des deutlichen Erfolgs bleibt ManCity vorerst nur Zweiter, da Arsenal auch das fünfte Spiel dieser noch jungen Saison gewann und damit eine makellose Punkteausbeute vorweist. Bevor die Skyblues kommende Woche (Dienstag, 21 Uhr) in Sevilla in die Champions-League-Spielzeit starten, wartet am Samstag (18.30 Uhr) noch das Auswärtsspiel bei Aston Villa.