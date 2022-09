Sancho trifft entscheidend: ManUnited siegt auch in Leicester

Bei Leicester City feierte Manchester United am Donnerstagabend den dritten Sieg in Serie. Gegen harmlose Foxes besorgte Ex-Dortmunder Sancho den Siegtreffer.

Im King Power Stadium verbuchten die nach dem 1:0 in Southampton von Erik ten Hag unveränderten Gäste dabei das erste Highlight: Eriksen kam aus dem Sechzehner zum Abschluss, verpasste das kurze Eck allerdings (11.). Anschließend sah Foxes-Coach Brendan Rodgers, der seine Elf auf drei Positionen verändert hatte, seine Mannschaft jedoch besser ins Spiel kommen.

Sancho sticht erneut

Nach dem 1:2 bei Chelsea mit Ndidi, Thomas und Maddison für Amartey, Castagne und Praet gestartet, erarbeiteten sich die Hausherren langsam ihre Spielanteile, blieben aber bis auf einen schönen Schlenzer von Barnes, der sein Ziel nur knapp verpasste (37.), harmlos. Anders die Gäste, die nur drei Minuten darauf nach einem Steckpass von Rashford durch Sancho in Führung gingen (23.). Mehr geschah in einer offensiv von beiden Seiten dünnen ersten Hälfte nicht mehr, es ging mit 1:0 für das formstarke Manchester United in die Kabinen des King Power Stadiums.

Im zweiten Durchgang blieb das Bild bestehen: Leicester war durchaus bemüht, ließ jedoch die entscheidende Durchschlagskraft vermissen. Erneut war es ein Distanzschuss, der vorerst die größte Chance der Gastgeber darstellte: Maddison versuchte sich per Freistoß, De Gea parierte sehenswert (51.).

Red Devils verwalten glanzlos

In der Folge entwickelte sich eine offene Partie, in der die Gastgeber das Risiko erhöhten und die Red Devils dementsprechend konterten. Gemessen an Torchancen blieben beide Ansätze jedoch lange Zeit erfolglos. Erst in den Schlussminuten meldeten sich die Gäste mal wieder an und kratzten an der Entscheidung, als Evans einen Querpass des eingewechselten Cristiano Ronaldos auf Eriksen in letzter Sekunde blockte (82.). Ein halbes Eigentor des bei den Foxes eingewechselten Iheanachos blieb das letzte echte Highlight (90.), ehe Justin den finalen Abschluss des Abends auf den Oberrang bugsierte (90.+3).

Leicester verliert somit das vierte Spiel in Serie, bleibt weiterhin sieglos und möchte dies natürlich schnellstmöglich ändern. Die nächste Gelegenheit haben die Foxes am Sonntagnachmittag (15 Uhr) in Brighton. Manchester United trifft etwas später am Sonntag auf den Tabellenführer FC Arsenal (17.30 UHR, LIVE! bei kicker) und scheint genau zur richtigen Zeit wieder in die Spur gefunden zu haben.