Lilien holen Tempodribbler Holtmann zurück in die Bundesliga

2021 erzielte er nach famosem Sololauf das "Tor des Jahres". Nun kann Gerrit Holtmann nach einem Auslandsaufenthalt seine Dribbelkünste wieder in der Bundesliga zeigen.

Der SV Darmstadt 98 hat am Sonntagmorgen seinen zweiten Winter-Neuzugang nach Julian Justvan präsentiert. Die abstiegsbedrohten Südhessen holen Gerrit Holtmann zurück in die Bundesliga. In Deutschland ist der 28-jährige Tempodribbler vor allem aus seiner Zeit beim VfL Bochum und dem 1. FSV Mainz 05 bekannt.

"Wir freuen uns, dass wir Gerrit von einem Wechsel zu uns nach Darmstadt überzeugen konnten. Mit ihm fügen wir der Mannschaft einen schnellen, dynamischen Teamspieler hinzu, der auf der linken Seite beheimatet ist", sagte Cheftrainer Torsten Lieberknecht.

Der in Bremerhaven geborene Deutsch-Philippine Holtmann war zuletzt in die Türkei an Antalyaspor ausgeliehen, für das er jedoch nur sieben Erstliga-Spiele bestritt. In der Bundesliga stand er in 102 Partien auf dem Rasen (neun Tore) - neben Bochum und Mainz war er dabei auch für den SC Paderborn aktiv. 61 Zweitliga-Einsätze (acht Treffer) kommen in Holtmanns Vita hinzu.

Tor des Jahres 2021

Vertraglich ist der Lilien-Neuzugang nach Ende seiner Leihe im kommenden Sommer noch bis 2025 an die Bochumer gebunden, für die er vor drei Jahren ein Kapitel deutsche Fußball-Geschichte schrieb: Im ersten Heimspiel für den Bundesliga-Rückkehrer traf der Linksaußen nach einem famosen Sololauf gegen Mainz 05 spektakulär zur 1:0-Führung und brachte den 2:0-Erfolg des Revierklubs auf den Weg. Für dieses Kunststück erhielt er zunächst die goldene Medaille für das "Tor des Monats" August der ARD-Sportschau; nach Ablauf des Jahres wurde Holtmanns Treffer auch noch zum "Tor des Jahres" 2021 gekürt.

Ein derartiges Holtmann-Highlight würde sicherlich auch dem SVD gut schmecken, der jedoch in erster Linie den Klassenerhalt in der Bundesliga anstrebt.