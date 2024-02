Lihsek bleibt Chemnitz treu

Nils Lihsek wird auch in der kommenden Saison für den Chemnitzer FC spielen, darauf haben sich der Mittelfeldspieler, der in der laufenden Regionalliga-Saison auf 20 Einsätze kommt, und die Verantwortlichen geeinigt. "Nils hat sich in den vergangenen Monaten zu einem Leistungsträger entwickelt. Ich freue mich, dass er auch in der kommenden Saison das himmelblaue Trikot trägt", freut sich Geschäftsführer Uwe Hildebrand.