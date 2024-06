VfB Lübeck holt Wulff aus Greifswald

Der VfB Lübeck hat den zweiten Neuzugang für die kommenden Saison präsentiert. Jorik Wulff wechselt vom Greifswalder FC an die Lohmühle und unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Im Trikot der SV Drochtersen/Assel gastierte der 23-jährige im Jahr 2022 schon zwei Mal auf der Lohmühle, ausgebildet wurde Wulff zuvor beim SV Werder Bremen, für den er 63 Junioren-Bundesligaspiele absolvierte. Nach der Zeit in Drochtersen ging es für ihn im vergangenen Sommer in die Regionalliga Nordost zum Greifswalder FC, mit dem er lange Zeit um den Drittligaaufstieg kämpfte und am Ende die Vizemeisterschaft sowie den Landespokal errang.