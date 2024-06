Ex-Löwe Knöferl verstärkt Türkgücü

Lorenz Knöferl wird künftig für Türkgücü München auflaufen. Der 21-jährige Offensiv-Allrounder wechselt vom Bayernligisten TSV Landsberg nach München. Knöferl wurde in der Jugend beim TSV 1860 München ausgebildet, stieß bereits als 17-Jähriger zu den Profis hoch und zählt immer noch als jüngster Torschütze in der Gesichte von 1860 München. Ingesamt kam er auf zwölf Einsätze in der 3. Liga und bringt auch Regionalliga-Erfahrung aus seiner Zeit bei Carl-Zeiss Jena mit.