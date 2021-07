Lieberknecht will sich Vorfreude nicht nehmen lassen

Nach dem schwierigen Start in die Vorbereitung hatte sich die Situation beim SV Darmstadt 98 zuletzt etwas entspannt. Doch dann die Hiobsbotschaft: Drei Spieler wurden positiv auf Corona getestet. Und es könnte noch schlimmer kommen.

Patric Pfeiffer, Frank Ronstadt und Braydon Manu haben sich mit dem Corona-Virus infiziert und fehlen dem SV Darmstadt 98 bis auf Weiteres. Die betroffenen Spieler zeigten derzeit jedoch "keine größeren Symptome", sagte Trainer Torsten Lieberknecht am Donnerstag. Dies sei die wichtigste Nachricht nach dem Schock gewesen.

Für die Lilien kommen im schlimmsten Fall noch fünf oder sechs weitere Spieler dazu, bei denen das Gesundheitsamt eine Quarantäne anordnen könnte, weil sie Kontakt mit den Infizierten hatten. Wann die Entscheidung der Behörde fallen werde, war zunächst offen. Die Gefahr sei jedoch groß, dass der ohnehin schon dezimierte Kader weiter ausgedünnt werde, sagte der Coach.

Verein rechnet nicht mit Verlegung

Schon jetzt fehlen Marvin Mehlem (Knie-Operation), Thomas Isherwood (muskuläre Probleme), Tim Skarke (Adduktorenverletzung) und Aaron Seydel (Reha nach Achillessehnen-Operation). Unabhängig von der Entscheidung des Gesundheitsamtes geht der SV Darmstadt 98 nach derzeitigem Stand nicht von einer Verlegung der ersten Partie der Saison gegen den SSV Jahn Regensburg (Samstag, 13.30 Uhr) aus.

"Mit dem Start hier hatten wir besondere Herausforderungen", sagte Lieberknecht mit Blick auf die Vorbereitung. "Es gehört dazu, dass wir diese weitere Herausforderung annehmen. Das Wichtigste ist, dass wir uns die Vorfreude auf den Beginn der neuen Saison nicht nehmen lassen." Dabei baut der Coach auch auf die Unterstützung der Fans. 4.786 Zuschauer sind bei dem Spiel zugelassen.

Die Torwartfrage: Schuhen oder Behrens?

Ob dann Neuzugang Nemanja Celic (22) schon ein Thema für die Startelf ist, ließ der Coach offen – auch mit Verweis auf die Unwägbarkeiten beim Personal. Allerdings habe Celic, der erst seit Dienstag mit der Mannschaft trainiert, noch einen Rückstand.

In der Torhüterfrage werde ebenfalls erst am Freitag in Absprache mit Torwarttrainer Dimo Wache eine Entscheidung zwischen Marcel Schuhen und Morten Behrens fallen. "Über allem steht, dass die drei Jungs einen sensationellen Job gemacht haben", sagte Lieberknecht mit Blick auf die Leistungen des letztjährigen Stammkeepers Schuhen sowie der beiden Neuzugänge Behrens (Magdeburg) und Steve Kroll (Unterhaching) in der Vorbereitung.

Gegner Regensburg praktiziere seit Jahren einen physischen, aggressiven Spielstil mit einem schnellen Umschaltspiel und habe sich darin von Jahr zu Jahr gesteigert. "Das Gute an dem Gegner ist: Wir wissen, was auf uns zukommt", sagte Lieberknecht. "Das wird keine Wundertüte."

