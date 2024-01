Lieberknecht über Bjelica: "Ein Ticken darüber"

Nach dem Last-Minute-Punkt im Hessen-Derby gegen Frankfurt will der SV Darmstadt 98 beim Abstiegskonkurrenten Union Berlin nachlegen. Der Wirbel um deren Trainer Nenad Bjelica geht an den Lilien nicht ganz vorbei - auch wenn Torsten Lieberknecht den Fokus auf sein Team legt.

Wer beim Gegner Union Berlin am Sonntag auf der Trainerbank sitzen wird, spielt für Gästecoach Torsten Lieberknecht keine Rolle. Aus seiner Sicht werde sich in der Vorbereitung nicht viel ändern, sagte er am Freitag. "Außer, es gibt vielleicht eine große Veränderung bei Union. Aber das ist jetzt nicht mein Thema, das sind nur Spekulationen."

Der Griff von Union-Trainer Nenad Bjelica ins Gesicht von Bayern-Spieler Leroy Sane sei "ein Ticken drüber" gewesen, sagte Lieberknecht. Aber Bjelica habe sich danach den Medien gestellt, sei wohl am meisten über sich selbst enttäuscht. "Dementsprechend sollte man das dann aus meiner Sicht dabei belassen", sagte er. "Union Berlin ist mit dem Thema mit Sicherheit beschäftigt. Und wir beschäftigen uns jetzt ausschließlich mit Sonntag."

Mehlem und Holtmann als Optionen

Für die Partie beim Abstiegskonkurrenten am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hat Lieberknecht deutlich mehr Auswahl für die Offensive als zuletzt. Nach der Leihe von Julian Justvan aus Hoffenheim steht nun auch die zweite Leihgabe Gerrit Holtmann (VfL Bochum, zuletzt an Antalyaspor ausgeliehen) zur Verfügung. Ebenfalls wieder eine Option ist Marvin Mehlem nach seinem Wadenbeinbruch. Bis zu seiner Verletzung Anfang Dezember im Spiel gegen Köln war Mehlem einer der herausragenden Lilien-Akteure gewesen, wurde seither schmerzlich vermisst.

Stürmersuche: "Werden viele Namen hören"

Weiter auf der Suche sind die Lilien nach einem großen und kopfballstarken Stürmer. Konkrete Namen wollte Lieberknecht nicht kommentieren. Er müsse sich zum eigenen Schutz zurückhalten mit seinen Prognosen und Aussagen, was Spieler angehe, sagte er grinsend. "Wir sind dabei zu suchen. Ich glaube, wir werden viele Namen in den nächsten Tagen hören und haben ja auch schon einige gehört." Zuletzt hatte Lieberknecht mehrfach danebengelegen, was seine Beurteilung der Erfolgsaussichten von Verpflichtungen wie Luca Pfeiffer, Tim Skarke oder auch beim ersten Winterneuzugang anging.

Honsak wieder verletzt

Fehlen wird dem SV Darmstadt 98 Mathias Honsak, der sich am Donnerstag im Training verletzt hatte. Laut Lieberknecht ist es wohl die Wadenmuskulatur. Der 27 Jahre alte Österreicher war erst eineinhalb Tage zuvor nach einer Verletzung wieder ins Teamtraining eingestiegen. Bei Bartol Franjic, der ebenfalls das Training abgebrochen hatte, sei es eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, weil er Müdigkeit in der Muskulatur gespürt habe. Der Coach geht jedoch davon aus, dass die Leihgabe vom VfL Wolfsburg am Sonntag in Berlin zur Verfügung steht. Weiterhin nicht dabei sind die Dauerverletzten Fraser Hornby, Braydon Manu und Aaron Seydel.