BVB-Bollwerk fällt nur einmal: Leverkusens Siegesserie reißt

Die Siegesserie von Bayer 04 Leverkusen ist nach 14 Erfolgen in Folge gerissen. Beim 1:1 gegen Borussia Dortmund rettete auch Joker Schick zumindest noch ein Remis.

Der Flow aus dem San Siro reichte auch hinüber bis in die BayArena. Direkt den ersten Angriff der Partie trug der BVB mustergültig über links ins Zentrum vor, wo Füllkrug sich mit dem Rücken zum Tor gegen Tapsoba behauptete und mustergültig Ryerson in Szene setzte. Der Außenverteidiger vollendete vor Hradecky sicher zur frühen Dortmunder Führung (5.).

Ryerson war in der BVB-Formation von der rechten auf die linke Seite gerückt, weil Bensebaini erkrankt fehlte. Wolf kam dafür neu in die Elf. Die zweite Änderung im Vergleich zum 3:1 gegen die AC Mailand fand in der Offensive statt, wo der Ex-Leverkusener Brandt den Vorzug vor Malen erhielt.

Leverkusen dominant - Wirtz-Ausgleich wird einkassiert

Leverkusen-Coach Xabi Alonso hatte nach dem mit der B-Elf errungenen 2:0 bei BK Häcken in der Europa League wenig überraschend wieder zurückrotiert und seine Elf auf acht Positionen verändert. Es startete die bestens eingespielte Stammformation, mit der Bayer 04 den Großteil der Bundesliga-Saison angegangen hatte - und die zeigte sich vom frühen Rückschlag wenig beeindruckt. Leverkusen übte sich in viel Balldominanz und schnürte den BVB mitunter ein. In der Box verteidigten die Gäste allerdings äußerst konzentriert, sodass Leverkusen hauptsächlich aus der Distanz zum Abschluss kam: Xhaka (21.) und Grimaldo (31.) kamen dem Ausgleich am nächsten.

Mit zunehmender Spieldauer wurde Leverkusen aber immer überlegener, Dortmund verschanzte sich immer häufiger mit fast allen Spielern um den eigenen Strafraum. Wirtz belohnte die Hausherren scheinbar mit einer spektakulären Direktabnahme, der Treffer wurde wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung von Boniface vom VAR aber einkassiert (45.+1).

Schicks erste Aktion führt zum Ausgleich

Nach Wiederbeginn änderte sich wenig an der Gemengelage. Dortmund verschanzte sich vor dem eigenen Strafraum und legte wenig Wert auf eigenen Ballbesitz, war aber vor allem im Zentrum extrem gut sortiert. Leverkusen versuchte es immer wieder mit kleinteiligen Kombinationen, von denen eine zur besten Ausgleichschance durch Palacios (62.) führte. Dortmund kam erst Mitte des zweiten Durchgangs zum Füllkrug zum ersten gefährlichen Abschluss (68.).

In dieser Phase ging Leverkusen erstmals in der Partie die Dominanz ab - und Xabi Alonso reagierte mit einem offensiven Wechsel: Schick kam für Palacios und bereitete direkt mit seiner ersten Aktion direkt den mittlerweile überfälligen Ausgleich vor: Nach Anspiel des andribbelnden Kossounou hatte der Joker rechts im Strafraum viel Platz und das Auge für Boniface, der aus kürzester Distanz nur noch einschieben musste (79.).

Zwei Kopfballchancen in den Schlussminuten

In den Schlussminuten hatten beide Teams noch je eine gute Kopfballchance (Schick 88., Füllkrug 90.+5), konnten aber keinen Lucky Punch mehr setzen. Leverkusen bleibt durch das Remis Tabellenführer, hat aber nur noch drei Punkte Vorsprung auf den FC Bayern, der noch ein Spiel sowie das bessere Torverhältnis in der Hinterhand hat.

Zunächst müssen beide Teams aber im DFB-Pokal ran. Leverkusen bekommt es mit Zweitligist Paderborn zu tun (Mittwoch, 18 Uhr), in der Bundesliga geht es dann am Sonntag nach Stuttgart (15.30 Uhr). Unter der Woche trifft der BVB im Pokal ebenfalls auf die Schwaben (Mittwoch, 20.45 Uhr), bevor im Rahmen des Topspiels des 14. Bundesliga-Spieltags RB Leipzig zu Gast ist (Samstag, 18.30 Uhr).