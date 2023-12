Zum Personal: Bayer 04 rotiert nach dem 2:0 in Häcken am Donnerstag wenig überraschend wieder zurück und tritt mit der bestens eingespielten Bundesliga-Stammelf an. Im Vergleich zum 3:0 in Bremen vergangene Woche kehren somit die zuletzt geschonten Tah und Tapsoba zurück und verdrängen Hincapie und Andrich auf die Bank. Wirtz, der wegen muskulären Problemen leicht fraglich war, kann ebenfalls von Beginn an spielen.