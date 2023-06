Letzter Schritt zum FeWC: Fünf Deutsche in den Play-offs

Eine Hürde müssen die besten FIFA-eSportler der Welt noch nehmen, um sich für den FIFAe World Cup 2023 zu qualifizieren. Fünf deutsche Spieler treten in den Play-offs an - drei von ihnen in Gruppe A. Schmälert das die Chancen?

Die Play-offs der FIFA Global Series werden am kommenden Wochenende die 24 Teilnehmer des FIFAe World Cup (FeWC) hervorbringen. Der amtierende Weltmeister Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin muss sich in Gruppe B durchsetzen. Drei der fünf deutschen Spieler treffen wiederum in Gruppe A aufeinander, die mutmaßlich am stärksten besetzt ist. Jede der vier Gruppen besteht aus 16 eSportlern, nur sechs von ihnen ziehen jeweils in die Endrunde ein.

Die Verteilung der deutschen eSportler hätte ausgeglichener ausfallen dürfen: Jonas 'Jonny' Wirth, Levy Finn 'levyfinn' Rieck und Berkay 'BerkayLion' Demirci sind allesamt in Gruppe A gelost worden. Für Demirci ergibt sich die Chance auf Revanche. Der Profi des FC St. Pauli trifft unter anderem auf den deutschen Einzelmeister Antonio 'AntonioRadelja' Radelja. Dem Kroaten war er vor knapp zwei Wochen im VBL Grand Final unterlegen.

Außerdem warten auf das deutsche Trio der eCL-Gewinner Emre 'Emre Yilmaz' Yilmaz, der ehemalige FIFA-Weltmeister Mossad 'Msdossary' Aldossary und der eLigue-1-Sieger Julien 'Fouma' Perbal. Die Prominenz in Gruppe A ist enorm, die Qualität ebenso. Zwar treffen die Deutschen in der ersten Runde des Upper Brackets noch nicht aufeinander. In Runde zwei könnte es allerdings zum Duell zwischen 'Jonny' und 'levyfinn' kommen.

Titelverteidiger 'RBLZ_Umut' vor machbaren Aufgaben

Als einziger Deutscher in Gruppe B tritt Titelverteidiger 'RBLZ_Umut' an. Der Leipziger muss sich dabei womöglich gegen Kontrahenten wie Donovan 'Tekkz' Hunt oder Nicolas 'nicolas99fc' Villalba behaupten. In der ersten Runde tritt Gültekin gegen Villalbas argentinischen Landsmann Ezequiel 'Ezecorrea1802' Correa an. Im Falle eines Sieges könnte anschließend eDivisie-Meister Damian 'Damesheet' Sitaram warten - durchaus zu schaffen.

Gruppe C kommt ohne deutsche Spieler daher. Zu den Favoriten zählen eLaLiga-Sieger Matias 'Matias' Bonanno und Lucio 'HHezerS' Vecchione, der zuletzt das eChampions-League-Finale verloren hat. In Gruppe D spielt Niklas 'NRaseck' Raseck um einen Platz beim FeWC 2023. Seine Teilnahme an den Play-offs hat sich der 24-Jährige über den Triumph beim eMLS Cup verdient. Er muss direkt zum Auftakt gegen Anders 'RBLZ_Anders' Vejrgang ran.

FIFAe World Cup immer noch ohne Austragungsort

Das Format sieht besagte vier Gruppen mit je 16 Spielern vor. Diese treten im Double-Elimination-System gegeneinander an, sechs Spieler qualifizieren sich pro Gruppe für den FeWC. Vier Tickets werden nach zwei Siegen im Upper Bracket gelöst. Zwei zusätzliche Plätze sind für die Gewinner des Lower Brackets reserviert. Die Partien der Gruppen A und B werden am Samstag ab 16 Uhr ausgetragen, C und D sind zur selben Zeit am Sonntag an der Reihe.

So sieht das System innerhalb der Gruppen aus. FIFA/EA SPORTS

Über die Qualifikation für die Einzel-WM hinaus erhalten alle 24 erfolgreichen Spieler ein Preisgeld in Höhe von 10.000 US-Dollar. Zu sehen sind die Play-offs auf dem Twitch-Kanal EASPORTSFIFA, gespielt werden die Begegnungen offline in London. Wo der FIFAe World Cup stattfinden wird, ist derweil immer noch nicht bestätigt. Alle Spuren führen nach Saudi-Arabien, weder EA SPORTS noch die FIFA haben sich dazu bislang jedoch geäußert.