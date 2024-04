VBL: Alle Deutschen Einzelmeister - 'Jonny' als neuestes Mitglied

2013/2014: Mirza Jahic

Nachfolger Assias wurde Mirza Jahic. Der gebürtige Österreicher trat im Olympiastadion in Berlin gegen Marvin 'M4_RV96' Hintz an - das Endspiel gewann Jahic knapp mit 2:1. Der VBL-Champion schrieb ein Buch, wie der Einstieg in den eSport gelingt, konzentrierte sich nach seiner Karriere als aktiver Spieler auf das Streaming. Zuletzt gab er bekannt, kein FIFA mehr zu spielen und auszustrahlen. DFL