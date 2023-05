Leitls Achterbahnfahrt der Gefühle

Hannover 96 kann mit einem Sieg gegen Holstein Kiel bis auf den 7. Tabellenplatz klettern. Im Rahmen der Partie werden derweil drei Spieler verabschiedet.

36.000 Karten sind schon verkauft. Für ein Zweitligaspiel, dessen sportliche Bedeutung - freundlich formuliert - übersichtlich ist: Hannover 96 gegen Holstein Kiel. Der Neunte gegen den Zehnten. "Das wird ein überragender Rahmen", freut sich 96-Trainer Stefan Leitl, der mit einem Sieg am Sonntag die Spielzeit 22/23 auf Platz 7 beenden möchte. "Das ist unser Ziel", bestätigt der 45-Jährige. Dafür ist am Sonntag aber ein Sieg erforderlich. Aktuell belegt der Karlsruher SC Tabellenplatz 7 mit 45 Punkten. 96 hat einen Zähler weniger gesammelt. "Die Mannschaft hat eine super Energie. Unser Anspruch sollte es sein, Kiel zu schlagen. Wir wollen die drei Punkte behalten", fordert Leitl, der im Sommer 2022 Christoph Dabrowski auf der Trainerbank der Niedersachsen ablöste.

Aufwärtstrend nach schwachem Rückrundenstart

Die Hinrunde unter dem neuen Coach lief gut für die Hannoveraner. Platz 5 war mehr, als viele erwartet hatten. Dann ging es rapide abwärts: acht Spiele ohne Sieg nach der Winterpause. Und zuletzt hat sich 96 wieder gefangen, sammelte zehn Zähler aus den vergangenen fünf Spielen. Leitl beschreibt die Saison als "Achterbahnfahrt der Gefühle. Wir hatten schwere Phasen in der Rückrunde, waren aber immer von unserem Weg überzeugt".

Dieser Weg soll auch in der nächsten Saison fortgesetzt werden. Nicht mehr dabei sind dann Mittelfeldakteur Sebastian Kerk, aktuell verletzt, dessen Vertrag nicht verlängert wird sowie die beiden Stürmer Maximilian Beier und Hendrik Weydandt. Beier war für 2 Jahre von der TSG Hoffenheim ausgeliehen und kehrt dorthin auch zurück. "Es war klar, dass er den nächsten Schritt in der Bundesliga gehen wird. Maxi hat ein riesiges Potenzial", sagt Leitl. Weydandt (27) beendet indes seine Profi-Karriere und wird zukünftig in der Steuerberatungskanzlei seines Vaters in Hannover arbeiten.

Beier und Weydandt werden allerdings am Sonntag nicht von Beginn an auflaufen. Die beiden Planstellen im Sturm werden zunächst mit Havard Nielsen und Cedric Teuchert besetzt. Kerk, Beier und Weydandt werden nach der Partie gegen Holstein Kiel offiziell verabschiedet.