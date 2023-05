Weydandt: Karriere-Ende mit klarem Plan

Nach dem Vormittagstraining der Hannoveraner am Mittwoch trommelte Hendrik Weydandt seine Mitspieler auf dem Trainingsplatz hinter dem Stadion nochmal zusammen. Der Stürmer hatte wichtige Nachrichten zu verkünden.

Nach dem Ende dieser Saison wird er seine Profikarriere beenden. Mit nur 27 Jahren. "Ich habe die Entscheidung schon vor mehreren Wochen getroffen. Ich werde keinen weiteren Vertrag bei Hannover 96 unterschreiben", erklärte Weydandt. "Ich habe einen klaren Plan. Ich werde mich nach der Saison wieder mit Steuer- und Revisionswesen beschäftigen."

"Da weitermachen, wo ich vor dem Fußball aufgehört habe"

Und zwar in der Kanzlei seines Vaters in Hannover. "Ich mache quasi da weiter, wo ich vor dem Fußball aufgehört habe. Wobei ich ja während meiner Profikarriere den Bachelor und Master gemacht habe. Für mich endet ein wahnsinnig intensiver und ereignisreicher Lebensabschnitt." In der laufenden Saison hat der Mittelstürmer zwei Tore geschossen.

Vor fünf Jahren: Unverhoffter Sprung in die Profiabteilung

Weydandt war vor fünf Jahren vom damaligen Regionalligisten 1. FC Germania/Egestorf-Langreder zu Hannover 96 gewechselt. Eingeplant war er für das Regionalliga-Team der Niedersachsen. Unter Trainer Andre Breitenreiter gelang dem bulligen Stürmer aber sofort und unverhofft der Sprung zu den Profis. "Und dann habe ich mir den Profi-Vertrag erarbeitet und unterschreiben", erinnert sich Weydandt, der am 25. August 2018 in der Bundesliga debütierte und beim 1:1 in Bremen am ersten Spieltag gleich sein erstes Tor erzielte.

Klar ist für Weydandt jetzt schon, dass ihm nach dem Ende seiner Karriere "die Kabine schon fehlen wird. Das ist etwas Magisches". Dennoch ist er von seiner Entscheidung überzeugt: "Ich weiß genau, was ich machen will. Für mich reicht es und ich mache zukünftig das, was ich ohnehin vorhatte."