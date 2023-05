Hoffenheim holt John und Beier zurück

Unabhängig vom Ausgang dieser Saison treibt die TSG ihre Kaderplanungen voran.

Zuletzt hatte der Bundesligist die Trennung von den beiden ausgeliehenen Talenten Justin Che und Eduardo Quaresma verkündet, am Mittwoch gab die TSG nun bekannt, zwei eigene Perspektivspieler zurückzuholen. Demnach sehen die Kraichgauer die Reifeprozesse von Marco John (21) und Maximilian Beier (20) in der 2. Liga für abgeschlossen. Linksverteidiger John war zuletzt an die SpVgg Greuther Fürth und Stürmer Beier gleich zwei Spielzeiten an Hannover 96 ausgeliehen.

Beier und John als "Paradebeispiele"

"Spielpraxis ist ein elementarer Baustein für die Entwicklung von Talenten. Dies hat sich auch wieder im Falle von Maxi und Marco gezeigt. Beide wurden nicht nur zu Stammspielern in der 2. Liga, sie vermochten bei ihren Klubs auch Akzente zu setzen", sagt TSG-Direktor Profifußball, Alexander Rosen. "Maxi und Marco sind zwei weitere Paradebeispiele für den Hoffenheimer Weg." John sammelte bislang 23 Einsätze in Fürth (3 Assists), 20 davon in der Startelf, Beier kommt in der laufenden Spielzeit sogar auf 31 Einsätze, 25 von Beginn an, zudem erzielte der 20-Jährige sechs Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

"Maxi Beier ist ein extrem schneller Stürmer, der nicht nur in der Offensive jederzeit für Gefahr sorgen kann, sondern er ist durch sein aggressives Anlaufverhalten auch prädestiniert dafür, den Gegner im Spielaufbau ständig zu stressen", charakterisiert Rosen die beiden. "Marco John hat bei uns bereits in der Bundesliga konstant und zuverlässig seine Leistung gebracht und er hat im vergangenen Jahr in Fürth noch einmal an Stabilität, Sicherheit und Selbstvertrauen gewonnen.“

Beide Spieler sammelten bereits Minuten bei den TSG-Profis

Während der Brandenburger Beier vor fünf Jahren aus der Jugend von Energie Cottbus in den Kraichgau gewechselt war, ist John aus Bad Friedrichshall ein Kind der Region und kam bereits vor zehn Jahren aus Heilbronn zur TSG. Im ersten Halbjahr 2020 feierte der eigentlich im offensiven Mittelfeld ausgebildete Linksfüßer ein erstaunlich stabiles Debüt in der Bundesliga als "Joker" auf der linken Außenbahn und sammelte auf Anhieb 14 Liga- und 4 Europa-League Einsätze, ehe John Verletzungen und Erkrankungen wieder zurückwarfen.

Auch Beier hatte vor seiner Leihe bereits ins Profiteam geschnuppert, neun Bundesligaspiele absolviert und in zwei Partien in der Europa League sogar zwei Treffer erzielt.