Leitl wartet auf einen Sieg und kündigt Härtefälle an

Von herbstlichen Aufstiegshoffnungen keine Spur mehr. Hannover 96 wartet seit Anfang November auf einen Sieg. Der soll nun am Freitag gegen den 1. FC Nürnberg gelingen.

Der letzte Sieg liegt mittlerweile schon einige Spieltage zurück. Am 3. November gewann Hannover 96 im Niedersachsen Derby gegen Eintracht Braunschweig mit 2:0. Der 3. Tabellenplatz weckte im Herbst schon Aufstiegs-Hoffnungen bei 96-Boss Martin Kind. Ende Januar ist die sportliche Lage in Hannover in etwa so grau wie das Wetter.

96 hat seit dem Derby-Erfolg keinen weiteren Sieg einfahren können. Vier Remis und zwei Niederlagen stehen seit Anfang November zu Buche. Verbunden damit ist der Absturz auf Tabellenplatz 9. Der Relegationsrang ist neun Punkte entfernt. Die Niedersachsen krebsen im Niemandsland der Zweitliga-Tabelle herum.

Auch das Spiel in Elversberg am vergangenen Samstag (2:2) gab eher wenig Hoffnung, dass sich die sportliche Situation zeitnah grundsätzlich verändert. Auch wenn Stefan Leitl der Ansicht ist, dass die gezeigten Darbietungen für drei Punkte hätte reichen müssen. "Die Leistung war ok", meint der 96-Trainer, "aber wir waren nicht fehlerfrei und sind enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben."

Bereits am Freitag (18.30 Uhr) bietet sich nun die nächste Gelegenheit, mal wieder einen Sieg einzufahren. Der 1. FC Nürnberg ist in der Heinz von Heiden-Arena zu Gast. Stefan Leitl erwartet "ein ausgeglichenes Duell zweier Klubs, die schon zu lange in der 2. Bundesliga sind". Der 96-Coach setzt auf "eine gute Einstellung und Bereitschaft" seiner Spieler, denn: "Für uns wird es ein sehr wichtiges Heimspiel. Wir wollen uns gut präsentieren und drei Punkte holen."

Entspannte Personalsituation in Hannover

Zumindest personell sind die Voraussetzungen günstig. Bis auf Christopher Scott (Rückenprobleme) sind voraussichtlich alle Spieler fit - auch Stürmer Andreas Voglsammer, der seine Grippe überwunden hat. Phil Neumann kehrt in die Startformation zurück. Der Innenverteidiger fehlte in Elversberg wegen der bevorstehenden Geburt seines Sohnes - der aber erst am gestrigen Mittwoch das Licht der Welt erblickte. "Phil ist eine feste Größe innerhalb der Mannschaft, deshalb wird er auch spielen", sagte Leitl, der für Freitag aufgrund der entspannten Personalsituation „den ein oder anderen Härtefall" ankündigte.

So wird Stürmer Cedric Teuchert, der sich in dieser Woche trotz eines Angebotes aus den USA dazu entschieden hat, in Hannover zu bleiben, wie schon in Elversberg erstmal auf der Bank Platz nehmen müssen. Leitl: „Er ist keine Option von Beginn an, aber ein Spieler, der mit seiner Einwechslung sicherlich für eine gute Energie sorgen kann."