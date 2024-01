Kein Wechsel in die USA: Teuchert bekennt sich zu Hannover

Angreifer Cedric Teuchert wird zumindest bis zum Sommer das Trikot von Hannover 96 tragen. Ein Angebot aus den USA wird er zunächst nicht weiterverfolgen.

Cedric Teuchert steht bei Hannover 96 nur noch bis zum 30. Juni 2024 unter Vertrag. Der Angreifer ist ins Visier von St. Louis City SC, wo der ehemalige deutsche Torwart Lutz Pfannenstiel als Sportchef tätig ist, geraten. Die US-Amerikaner hätten den 27-jährigen Franken, geboren in Coburg, gerne verpflichtet.

Teuchert aber bleibt nun mindestens bis zum Vertragsende bei den Niedersachsen. "An Cedric Teuchert ist in der vergangenen Woche ein attraktives Angebot herangetragen worden, bei dem es vollkommen legitim ist, dass er sich damit beschäftigt. Er ist dabei sehr transparent mit uns umgegangen. Wir haben daraufhin unseren Job gemacht und sind mit dem interessierten Verein in Austausch getreten. Parallel haben wir aber auch mit 'Cedi' das Gespräch gesucht und ihm noch einmal deutlich vermittelt, dass wir ihn als wichtigen Teil unserer Mannschaft verstehen und es uns extrem schwerfallen würde, ihn ziehen zu lassen", wird 96-Sportdirektor Marcus Mann auf der Vereinswebsite zitiert. "Wir hatten heute ein sehr gutes Gespräch, in dem er mir sehr klar seinen Entschluss mitgeteilt hat, bei Hannover 96 zu bleiben und in diesem Winter nicht wechseln zu wollen."

Neun Tore in 13 Einsätzen

Angreifer Teuchert, der bereits in der Saison 2019/20 für Hannover 96 auf Torejagd gegangen war (er war damals von Schalke 04 ausgeliehen), war im Januar 2022 von Union Berlin nach Hannover zurückgekehrt und ist enorm wichtig für die Niedersachen. Nach 14 Toren in der vergangenen Spielzeit kommt Teuchert in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend auf neun Tore in 13 Einsätzen. Achtmal traf er in der Liga, einmal im DFB-Pokal.

Nach längerer Ausfallzeit feierte der 27-Jährige am vergangenen Samstag beim Rückrundenstart in Elversberg (2:2) sein Pflichtspielcomeback.

Hannover 96 hat das Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den 1. FC Nürnberg vor der Brust. Mit einem Sieg könnten die Niedersachsen die Franken, derzeit Siebter, in der Tabelle überholen.