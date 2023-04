Leitl: "Ich erwarte eine Reaktion"

Nach der bitteren 1:6-Niederlage beim HSV bekommt es Hannover 96 mit dem 1. FC Heidenheim gleich mit dem nächsten Spitzenteam zu tun. Trainer Stefan Leitl nimmt seine Mannschaft in die Pflicht - und hofft auf die Fans.

Dem kleinen Zwischenhoch mit dem 3:1-Sieg über den SV Sandhausen folgte am vergangenen Wochenende ein Sturm an der Elbe. Mit fliegenden Fahnen ging Hannover 96 dort in der zweiten Halbzeit beim HSV unter. 1:6 stand es am Ende aus Sicht der Gäste. "Wir haben versucht, das Spiel beim HSV intensiv, akribisch und mit der nötigen Kritik aufzuarbeiten", erzählt 96-Trainer Stefan Leitl.

Seine Spieler sollten gut zugehört haben, denn am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) muss 96 gegen das nächste Spitzenteam der 2. Bundesliga antreten: Der 1. FC Heidenheim ist in Hannover zu Gast. "Die Heidenheimer haben sich in Position gebracht, und ich gehe davon aus, dass sie auch alles investieren wollen und werden, um den großen Schritt Richtung Bundesliga zu tun", sagt Leitl vor dem Duell mit dem Tabellendritten.

Börner und Neumann stehen wieder zur Verfügung

96 schwimmt indes in der Tabelle im grauen Mittelmaß mit und muss aufpassen, nicht weiter nach unten durchgereicht zu werden. "Wir waren in der Hinrunde auf einem guten Weg und die Sehnsucht ist groß, da wieder hinzukommen", verrät der Coach. "Es ist eine Situation, die an uns allen nagt. Trotzdem versuchen wir natürlich, uns nicht in der Vergangenheit zu bewegen, sondern nach vorne zu gucken und mit Optimismus an die Sache ranzugehen. Ich erwarte eine Reaktion."

Personell sieht es immerhin besser aus als in der Vorwoche: Mit Julian Börner (in Hamburg gesperrt) und Phil Neumann (krank) stehen wieder zwei Innenverteidiger mehr zur Verfügung. Beide dürften in der Startformation auflaufen, zumal Luka Krajnc sowohl gegen Sandhausen (nach 39 Minuten schon ausgewechselt) als auch in Hamburg indiskutable Vorstellungen ablieferte. Wenn Leitl sagt, dass "die Jungs Verantwortung für ihre Leistung übernehmen müssen", dann dürfte sich besonders Krajnc angesprochen fühlen. Aber natürlich auch einige andere.

Leitl: "Ich spüre absolute Rückendeckung"

96 hofft trotz der miesen Rückrunde weiterhin auf die Unterstützung der Fans, wie Leitl erklärt: "Wir spielen zu Hause gegen den Tabellendritten. Ich glaube, dann ist jedem Zuschauer auch bewusst, wenn er morgen ins Stadion kommt, dass es kein einfaches Spiel wird und dass wir die Unterstützung brauchen. Aber natürlich brauchen wir Ergebnisse."

Sonst wird es auch für den Trainer eng. Sechs Punkte in der Rückrunde sind eine miese Bilanz. "Wir haben intern sehr viel Ruhe - ich spüre absolute Rückendeckung. Wir haben einen offenen und vertrauensvollen Austausch", freut sich der Trainer.

Und das soll im Optimalfall auch so bleiben. Immerhin schätzt Leitl sein Team noch so hoch ein, "dass wir an einem guten Tag in der Lage sind, jede Mannschaft in der Liga zu schlagen. Auch Heidenheim." Den Beweis können seine Spieler am Freitag antreten.