Leisten-OP: Für Polter ist das Jahr vorzeitig beendet

Für Sebastian Polter ist das Fußballjahr vorzeitig beendet. Der Angreifer des FC Schalke 04 hat sich am Montag einer Operation an der Leiste unterzogen.

Wie die Schalker am Dienstag mitteilten, hatte Polter schon seit längerer Zeit Beschwerden im Leistenbereich. Nun wurde er aufgrund eines Leistenbruchs operiert.

Das letzte Spiel der Königsblauen im Jahr 2023 gegen die SpVgg Greuther Fürth am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird Polter deshalb verpassen. In der Rückrunde will der 32-Jährige wieder angreifen - dann endlich schmerzfrei.

Polter nimmt auf Schalke in dieser Saison meistens eine Reserverolle ein. Bei elf Einsätzen in der 2. Liga wurde er siebenmal eingewechselt.

Beim von Ausschreitungen überschatteten 2:0-Erfolg in Rostock, durch den sich die kriselnden Schalker im Tabellenkeller etwas Luft verschafften, bereitete er den zweiten Treffer vor. Insgesamt kommt Polter in der laufenden Zweitliga-Saison auf drei Tore und drei Assists.