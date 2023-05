Samt Freistoßtor: La Spezia gewinnt gegen Milan

La Spezia hat drei wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt - und Milan ein Bein im Rennen um die Champions-League-Plätze gestellt. Die Mailänder konnten kaum Überlegenheit herstellen, während La Spezia in der Schlussviertelstunde zweimal knipste.

Sein direkt verwandelter Freistoß brachte das 2:0 für La Spezia: Salvatore Esposito. AFP via Getty Images

Für Milan ging es um die Champions-League-Plätze, für La Spezia um den Klassenerhalt. Das Team von Spezia-Coach Leonardo Semplici verlor zuletzt mit 0:2 in Cremona. Gegen Milan durften Reca und Nzola anstelle von Agudelo und Shomurodov beginnen.

Erst unter der Woche war Stefan Piolis Milan im Einsatz: Mit 0:2 ging das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Stadtrivale Inter verloren. Die ganz große Rotation blieb gegen La Spezia aber aus, Milans Trainer nahm vier Wechsel vor: Kalulu, Pobega, Rebic und Origi begannen anstelle von Calabria, Krunic, Bennacer und Giroud.

Tonali trifft den Pfosten

Die Mailänder gingen als Favorit in das Duell mit La Spezia und kamen in der Anfangsphase direkt zu einer guten Chance: Tonalis Flachschuss landete am linken Pfosten (7.).

La Spezia überstand die Anfangsminuten und kam dann besser in die Partie. Die Folge war ein nun ausgeglichenes Geschehen mit Chancen auf beiden Seiten. Nzola für die Hausherren (17.) und Saelemaekers für Milan (20.) verfehlten das Ziel jedoch.

Theo hatte neben dem Pfostenschuss noch die beste Chance - seinen Versuch aus der Ferne lenkte Dragowski über die Latte (24.) - ansonsten hielten beide Defensivreihen bis zur Pause.

Brahim Diaz trifft den Außenpfosten - Wisniewski staubt ab

La Spezia kam gut aus der Kabine und hatte erste Chancen, dann allerdings hatte Milan seinen zweiten Pfostentreffer zu verzeichnen: Brahim Diaz überwand zwar Keeper Dragowski, traf aus spitzem Winkel jedoch nur den Außenpfosten (56.).

Aufschwung gab die erneute Großchance den Mailändern aber nicht - La Spezia hingegen näherte sich 20 Minuten vor dem Ende an und schlug dann nach einem Eckball zu. Wisniewski staubte aus kurzer Distanz ab und brachte den Abstiegskandidaten in Führung (75.).

Esposito verwandelt Freistoß direkt in den Winkel

Ein Mailänder Aufbäumen war nicht zu verzeichnen und so setzte Esposito den sehenswerten Schlusspunkt eines aus Spezia-Sicht erfolgreichen Abends: Sein direkt verwandelter Freistoß ins linke Kreuzeck bedeutete das 2:0 (85.).

La Spezia sammelt drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und springt zumindest vorübergehend auf einen Nichtabstiegsplatz. Milan hingegen lässt Federn im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Spezia ist am kommenden Sonntag (12.30 Uhr) bei der US Lecce gefordert, Milan spielt am Dienstagabend (21 Uhr) sein CL-Rückspiel gegen Inter.