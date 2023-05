Milinkovic-Savic rettet Lazio spät: Lecce gibt den Sieg aus der Hand

Lazio Rom hat es verpasst, vorerst an Juventus Turin vorbeizuziehen. Gegen Lecce kamen die Römer nicht über ein glückliches Remis dank eines kuriosen Ausgleichs hinaus.

Dass es keine leichte Aufgabe werden würde, dürfte Lazio Rom vor dem Duell mit Lecce bereits ob des Hinspiels bewusst gewesen sein. 1:2 hatten die Römer Anfang des Jahres in Apulien verloren, dementsprechend heiß dürften die Mannen von Maurizio Sarri auf eine Revanche gegen die Süditaliener gewesen sein.

Immobile bestraft Lecces Fehlschuss

Auf dem Platz stockte es beim Favoriten jedoch. Viel Ballbesitz führte zunächst kaum zu Chancen, stattdessen servierte Hysaj den Gästen durch ein Foul im Strafraum die Führung auf dem Silbertablett, Strefezza vergab aber vom Punkt (23.). Einen Fehlschuss, den die Römer durch Immobile bestraften (34.), ehe Oudin mit dem Halbzeitpfiff zurückschlug und auf Anfang stellte (45.+2).

Gemerkt hatte sich den Namen bei Lazio anschließend anscheinend niemand, war es doch erneut der Franzose, der nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff durch seinen Doppelpack die Partie drehte (51.). Der Auftakt eines wütenden Anrennens der Hauptstädter, die im Laufe des zweiten Durchgangs zahllose Bälle in den gegnerischen Sechzehner schlugen, ohne zum Erfolg zu kommen. Immer wieder waren ein Abwehrbein oder Lecce-Keeper Falcone zur Stelle.

Milinkovic-Savic wird spät zum Helden

Spätestens nachdem Pedro in der Nachspielzeit dann auch noch das Aluminium prüfte (90.+3) schien die Niederlage besiegelt - bis ein ganz krummes Ding das Olimpico zum Beben brachte: Eine scharfe Hereingabe bekamen die Gäste nicht geklärt, Milinkovic-Savic stand goldrichtig und nickte den Ball in Richtung des Tores. Aufreizend langsam sprang der Abschluss am etwas orientierungslos agierenden Falcone vorbei und tatsächlich zum 2:2 über die Linie (90.+4).

Mit dem späten Punktgewinn im Gepäck geht es für Lazio Rom am kommenden Sonntagabend (20.45 Uhr) bei Udinese Calcio weiter. Am Mittag des selben Tages empfängt Lecce ab 12.30 Uhr Spezia Calcio.