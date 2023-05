Zähes Ringen in Bologna: Nullnummer beschert Roma Platz 6

Nach 90 fast sehr ereignisarmen Minuten in Bologna stand zwischen den Rossoblu und der Roma ein torloses Remis fest.

Die Roma begann äußerst passiv und fokussierte sich aufs Kontern - nach 15 Minuten hatte Bologna 82 Prozent Ballbesitz, machte aus diesem aber sehr wenig.

Die auf sieben Positionen veränderte Roma wirkte nicht wirklich eingespielt, viele Stammspieler wurden von Trainer José Mourinho vor dem wichtigen Halbfinal-Rückspiel der Europa League in Leverkusen geschont. So war die Fünferkette im Mittelfeld komplett neu formiert, während Svilar für Rui Patricio zwischen den Pfosten stand und Solbakken neben Belotti im Doppelsturm begann.

Belotti sorgt für das einzige Highlight in Durchgang eins

Beide Mannschaften näherten sich oftmals an, wurden aber dennoch keinesfalls zwingend. So dauerte es bis in die 25. Minute, ehe es erstmals brenzlig im Torraum der Hausherren wurde. Nachdem Solbakken stark Sosa abschüttelte und zurück zu Belotti gab, scheiterte der Mittelstürmer am herabtauchenden Skorupski (25.).

Acht Minuten später lief der Ball dann auch bei den Rossoblu gut, am Ende eines sehenswerten Spielzugs zog schließlich Dominguez den Abschluss, brachte Ersatzkeeper Svilar dabei aber nicht entscheidend in Bedrängnis (33.).

Camara daneben - Mancini vergibt kläglich

Ohne weitere Highlights ging es in die Pause, aus der beide Mannschaften unverändert kamen und sich weiterhin ein zähes Duell lieferten. Einzig ein Abschluss von Camara verfehlte das Tor knapp (62.).

Erst in der Schlussphase bekamen die Zuschauer in Bologna etwas mehr zu sehen: Doch Mancini, der mit etwas Glück aus kürzester Distanz an den Ball kam, verfehlte kläglich (82.). Die Giallorossi waren im letzten Drittel zu unkreativ und bekamen keine Möglichkeit mehr.

Zirkzee ans Außenntz

Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Zirkzee, der nach einer Hereingabe von Cambiaso auf einmal die beste Chance für Bologna hatte, mit seiner Direktabnahme aber nur das Außennetz traf (90.+4).

Danach pfiff Referee Orsato ab, der FC Bologna und die AS Rom trennten sich torlos, wodurch die Roma vorbei an Atalanta Bergamo auf Platz 6 sprang.

Für die Roma geht es schon am Donnerstag (21 Uhr) mit dem Halbfinal-Rückspiel der Europa League in Leverkusen weiter. Bologna ist am Samstag (15 Uhr) zu Gast in Cremona.