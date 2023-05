Ruans Aussetzer und Lukakus Doppelpack am Geburtstag: Inter springt auf Rang 3

Inter hat die Patzer der Konkurrenz genutzt und springt sogar auf Tabellenrang drei. Beim 4:2 über Sassuolo half den zunächst behäbigen Nerazzurri erst ein Distanzknaller von Lukaku - und gleich zwei unglückliche Aktionen von Pechvogel Ruan. In der Schlussphase geriet der Sieg aber noch einmal ins Wanken.

Die aktuelle Champions-League-Saison im Kopf (Dienstag, 21 Uhr, Rückspiel im Halbfinale gegen Milan), die nächste Spielzeit in der Königsklasse fest vor Augen: Nach dem Patzer von Stadtrivale Milan (0:2 bei La Spezia) konnten Inter mit einem Sieg den Vorsprung auf Platz vier und die Rossoneri auf vier Punkte ausbauen.

In die Partie gegen Sassuolo kamen im Vergleich zum 2:0 im Halbfinal-Hinspiel gegen Milan nahezu runderneuerte Nerazzurri - nur Acerbi, Mkhitaryan und Dimarco verblieben in der Startelf - sehr behäbig in die Partie.

Deutlich aktiver zeigten sich die Gäste, bei denen sich vor allem Berardi hervortat. Der Angreifer jubelte auch bereits nach elf Minuten, weil Vorlagengeber Laurienté zuvor aber im Abseits gestanden hatte letztlich nur kurz. Aus dem Nichts stach dann vermeintlich Inter zu - doch auch hier zählte der Treffer (Correa) nicht, weil Assistgeber Dimarco ebenfalls zu früh gestartet war (15.).

Inter wacht langsam auf - Lukaku trifft am Geburtstag

Ansonsten ging beim Team von Simone Inzaghi nach vorne erst einmal nichts. In der Defensive hatte man Glück, dass der völlig freistehende Matheus Henrique nur neben das Tor köpfte (19.). Erst nach über einer halben Stunde wurden die Nerazzurri aktiver. Correa setzte einen Kopfball knapp neben das Kreuzeck (36.), Lukaku verzog aus der Distanz (39.). Kurz darauf machte sich Lukaku zum 30. Geburtstag selbst ein Geschenk: Der Angreifer schirmte ein Zuspiel von d'Ambrosio gegen Ruan gut ab und nagelte es aus rund 20 Metern ins rechte obere Eck (41.).

Die Pausenführung war etwas schmeichelhaft, denn die erste Hälfte war was die Chancen betrifft mindestens ausgeglichen. Kurz vor Lukakus Treffer war nach einem schnellen Umschalten Frattesi am gut reagierenden Handanovic gescheitert (40.).

Nicht Ruans Tag: Inter zieht davon

In den zweiten Durchgang startete Inter mit deutlich mehr Elan und ließ einige Angriffe aufs Tor der Gäste rollen. Der eingewechselte Lautaro Martinez verzog (50.), Dimarcos Volleyabnahme wurde geblockt (54.).

Weil der bemitleidenswerte Ruan dann gleich zwei Schussversuche der Nerazzurri abfälschte, zog Inter innerhalb von drei Minuten davon. Erst verlängerte der Verteidiger eine Mischung aus Schuss und Flanke von Bellanova ins eigene Netz (55., wurde als Eigentor gewertet), dann fälschte er auch noch einen Schuss von Lautaro Martinez unhaltbar ab (58.).

Zweimal per Kopf: Sassuolo macht es noch einmal spannend

Der Endstand war dies aber noch nicht, denn Sassuolo begehrte in der Folge noch einmal auf - und war nach zwei Kopfballtreffern von Matheus Henrique (63.) und Frattesi (77.) plötzlich wieder dran. Mehr als eine spannende Schlussphase sprang am Ende aber nicht heraus, weil Lukaku - seit Februar der erfolgreichste Serie-A-Spieler mit sieben Tore und vier Vorlagen - kurz vor Schluss aus spitzem Winkel kraftvoll zum 4:2-Endstand traf (89.).

Damit beendete Inter den 35. Spieltag auf dem dritten Tabellenrang und nahm so ordentlich Rückenwind mit ins Champions-League-Rückspiel am Dienstag "zuhause" gegen Stadrivale Milan. Sassuolo tritt am nächsten Freitag (20.45 Uhr) gegen Monza an.