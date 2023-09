"Kurzfristiger medizinischer Eingriff": Lieberknecht fehlt den Lilien vorerst

Darmstadt 98 muss in der Länderspielpause zunächst auf Cheftrainer Torsten Lieberknecht verzichten. Der 50-Jährige unterzieht sich einem "kurzfristigen medizinischen Eingriff", wie der Verein am Samstag mitteilte.

Details über den Eingriff gab das Team nicht bekannt. Die Lilien gehen laut eigenen Angaben davon aus, dass Lieberknecht rund eine Woche nicht zur Verfügung stehen wird.

In dieser Zeit wird Co-Trainer Ovid Hajou das Training leiten und die Mannschaft betreuen. Lieberknechts Rückkehr auf den Trainingsplatz ist für die Woche vor dem 4. Spieltag vorgesehen, dann soll er das Team auf das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (17. September, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) vorbereiten.

Bis dahin muss Darmstadt die Länderspielpause nutzen, um den verpatzten Saisonstart aufzuarbeiten. Nach den ersten drei Spielen steht der Aufsteiger mit drei Niederlagen, 2:10 Toren und entsprechend null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Nach Niederlagen gegen Frankfurt (0:1) und Union Berlin (1:4) kassierten die Darmstädter am Samstag eine 1:5-Pleite gegen Bayer 04 Leverkusen.

"Niederlagen schmerzen immer, egal in welcher Höhe", fasste Lieberknecht die Partie zusammen, in der sein Team in der ersten Halbzeit dennoch "vieles richtig gemacht" habe. Nach der am Ende deutlichen Niederlage sei es nun wichtig, "dass ich als Trainer meiner Mannschaft weiter das Vertrauen ausspreche und positiv bleibe". Diese Aufgabe muss in der kommenden Woche vorerst Co-Trainer Hajou übernehmen.