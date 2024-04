Kreuzbandriss: Kapitän Holland fehlt Darmstadt lange

Fabian Holland ist der aktuelle Rekordspieler bei Darmstadt 98, doch für den Kapitän der Lilien ist die Saison gelaufen. Der 33-Jährige hat sich schwer am Knie verletzt.

Der 296. Pflichtspieleinsatz von Fabian Holland für Darmstadt endete für den Abwehrspieler tragisch. Der 33-Jährige verletzte sich nach einem Zweikampf Ende des zweiten Durchgangs beim 0:1 gegen den SC Freiburg schwer am Knie und musste in der 81. Minute durch Fabian Schnellhardt ersetzt werden.

Für Holland war nicht nur das Spiel vorbei, auch die noch laufende Saison ist für ihn beendet und der Start in die kommende Spielzeit wird zudem ohne den Routinier stattfinden. Denn die Diagnose, die das Bundesliga-Schlusslicht am Montag mitteilte, ist niederschmetternd: Kreuzband- und Innenbandriss.

Holland wird "damit monatelang ausfallen und auch große Teile der anstehenden Spielzeit verpassen", ließ der Verein wissen. Über das weitere Vorgehen und den Zeitpunkt der Operation will der SVD in den kommenden Tagen entscheiden.

Der Abwehrspieler, der mit Darmstadt schon 2015/16 und 2016/17 in der höchsten deutschen Spielklasse am Ball war, kam nach der Rückkehr der Lilien in die Bundesliga im Sommer 2023 23-mal zum Einsatz und stand dabei immer in der Startelf. Den Abstieg, der für die seit 22 (!) Spielen sieglose Lieberknecht-Elf am kommenden Wochenende feststehen könnte, hätte auch Holland nicht mehr verhindern können.

Lieberknecht: "Diagnose ist natürlich ein absoluter Schock"

"Für Fabi tut es mir unendlich leid, dass seine Saison auf diese Art und Weise endet", wird Trainer Torsten Lieberknecht auf der Vereinsseite zitiert. "Für uns alle im Verein, aber ganz besonders für ihn selbst, ist die Diagnose natürlich ein absoluter Schock, den wir jetzt erst mal verdauen müssen."