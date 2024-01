Kramer zurück bei der TSG: "Schön, wieder hier zu sein"

Frank Kramer ist zurück bei der TSG Hoffenheim. Der 51-Jährige übernimmt die neu geschaffene Position des Direktors Nachwuchs. In dieser Funktion verantwortet er die TSG-Akademie.

Bereits am Mittwoch hatte der kicker über die bevorstehende Rückkehr Kramers zur TSG berichtet, diese wurde am Donnerstag dann offiziell. "Auf mich wartet eine enorm große und spannende Aufgabe, die ich mit viel Freude und Elan angehen werde", wird Kramer in einer Pressemitteilung zitiert. "Es ist schön, wieder hier zu sein."

Kramer ist bei den Kraichgauern kein Unbekannter. Bereits von 2011 bis März 2013 war er als U-23-Trainer in Hoffenheim tätig und hatte zwischenzeitlich als Interimscoach für zwei Spiele auch die Profimannschaft betreut. Später hatte Kramer sich Richtung Fürth verabschiedet, wo er den Aufstieg zum Cheftrainer vollzog. Weitere Stationen waren Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld und zuletzt Schalke 04. Erfahrungen im Nachwuchsbereich sammelte er bei Red Bull Salzburg sowie beim DFB, wo er für verschiedene Juniorenauswahlteams verantwortlich war.

Kramer: "Die Akademie der TSG zählt zu den besten auf dem Kontinent"

"Welchen Ruf die TSG mit ihrer Akademie genießt, konnten wir an der Quantität, vor allem aber an der Qualität der Bewerbungen auf die zum ersten Mal ausgeschriebene Stelle ablesen", erklärte der personalverantwortliche Geschäftsführer Jan Mayer, der zuversichtlich ist, mit Kramer "den besten Kandidaten für uns gewonnen zu haben".

"Die Akademie der TSG zählt zu den besten auf dem Kontinent", sagte Kramer bei seiner Vorstellung in Hoffenheim. "Das wird nicht zuletzt durch die seit Jahren enorm hohe Durchlässigkeit dokumentiert. Dennoch bin ich davon überzeugt, diese Akademie noch weiterentwickeln zu können."