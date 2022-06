Kovac über Franjic: "Sicher ein Spieler mit Potenzial"

Der VfL Wolfsburg steht vor der Verpflichtung von Defensivallrounder Bartol Franjic. Am Rande des ersten Testspiels wollte Trainer Niko Kovac noch nicht zu viel über seinen kroatischen Landsmann sagen.

Noch ist der Transfer nicht unter Dach und Fach, viel fehlt aber nicht mehr, dann wechselt Bartol Franjic von Dinamo Zagreb zum VfL Wolfsburg. In der kommenden Woche dürfte der Deal über die Bühne gehen, es geht noch um die Ablöse, die sich auf rund sechs Millionen Euro belaufen dürfte.

Was kann der 22-Jährige? Niko Kovac fängt an zu lächeln, als das Gespräch auf seinen Landsmann kommt, den er selbstredend bestens kennt. "Wie war der Name?", fragt der Kroate, der zunächst einmal die richtige Aussprache des Nachnamens erläutert. Um sich dann zumindest diese Einschätzung abringen zu lassen: "Er ist Kapitän der U 21, sicherlich ein Spieler mit Potenzial."