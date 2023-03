Kovac: "Gegen Hertha ist es für mich etwas ganz anderes als gegen Union"

Am Sonntagabend beschließt der VfL Wolfsburg den 24. Spieltag mit der Partie gegen Union Berlin. Im Vorfeld formuliert Trainer Niko Kovac anerkennende Worte für die Eisernen - als gebürtiger Berliner lässt er aber auch nicht unerwähnt, auf welcher Seite er steht.

0:0 gegen den 1. FC Köln, 0:3 in München und 0:0 gegen den FC Schalke: Von den jüngsten drei Bundesligaspielen hat Union Berlin keines gewonnen. Bröckelt da also vielleicht etwas bei den Eisernen, die zwar nach wie vor hinter dem FC Bayern und Borussia Dortmund auf dem dritten Platz stehen, zuletzt aber nicht mehr mit der Zuverlässigkeit gepunktet haben, wie das in dieser Saison sonst immer der Fall war?

Als Niko Kovac diese Frage am Freitagnachmittag gestellt wird, wiegelt er ab. "Wir wollen uns nicht in Sicherheit wiegen lassen", sagt Wolfsburgs Trainer vor dem Duell mit Union und betont, welch "toller Weg" hinter den Berlinern liegt. 2019 spielten sie noch in der 2. Liga, im Vorjahr wurden sie Fünfter - und nun mischen sie seit Saisonbeginn im Rennen um die Champions-League-Plätze mit.

Kovac: "Ich bin eher ein Herthaner als ein Unioner"

Eine Entwicklung, für die Kovac den Eisernen ein Kompliment ausspricht. Er finde es "einzigartig gut", was Union in den vergangenen Jahren geleistet habe, bekennt Kovac, weist aber auch darauf hin, dass er sich Hertha BSC verbundener fühlt. Als 19-Jähriger wechselte er 1991 von Hertha Zehlendorf zur Alten Dame und verabschiedete sich erst 1996 in Richtung Bayer Leverkusen. 2003 kehrte er noch einmal nach Berlin zurück und blieb drei weitere Jahre. Klar also, dass Kovac heute sagt: "Ich bin eher ein Herthaner als ein Unioner."

Kovac ist also blau-weiß - und könnte dem FCU nun einen Rückschlag im Kampf um die Königsklasse versetzen. Der 51-Jährige sagt zwar: "Wenn ich gegen Hertha spiele, ist es für mich etwas ganz anderes als gegen Union." Dennoch dürfte es Kovac besonders schmecken, wenn er den Berliner Rivalen mit dem VfL besiegen könnte. Für Wolfsburg selbst würde das dann bedeuten: Die Hoffnungen auf die Europa League leben.