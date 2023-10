Doppelter Rekord und ein Wiederholungstäter: Das sind die Sieger der "Torjägerkanone® für alle" 2022/23

7. Liga - Maren Schönherr (94 Tore)

2005 auf einem Garagenplatz in St. Peter-Ording begann Maren Schönherr vom SV Mülheim-Raadt zu kicken. Von dort an gab es kein Zurück mehr: Heute ist die 25-Jährige mit ihren sagenhaften 94 Toren die Torkönigin im deutschen Amateurfußball. Gleich am 1. Spieltag erzielte sie 17 Tore, darunter auch eine direkt verwandelte Ecke. Roland Schönherr