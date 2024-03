Kontinuität setzt sich fort: Fürth verlängert mit Hauptsponsor

Seit mehr als 20 Jahren besteht die Partnerschaft bereits, seit fast sieben Jahren ist das Unternehmen Trikotsponsor: Nun hat Zweitligist Fürth die Zusammenarbeit mit Hauptsponsor Hofmann Personal verlängert.

Kann die SpVgg Greuther Fürth in der Saison 2023/24 nochmal in das Aufstiegsrennen eingreifen? IMAGO/Zink

"Seit Jahrzehnten" gehöre das Unternehmen zur Kleeblatt-Familie, betonte Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport der SpVgg Greuther Fürth, am Dienstag - diese langjährige Zusammenarbeit zwischen dem Zweitligisten und seinem Hauptsponsor setzen beide Seiten auch in Zukunft fort.

Wie die Spielvereinigung offiziell mitteilte, hat der Verein den Vertrag mit Hauptsponsor Hofmann Personal verlängert. Über Details des Deals wie Laufzeit oder Konditionen machten die Fürther keine Angaben. Die Partnerschaft existiert bereits seit mehr als 20 Jahren, seit 2017 ist der Personaldienstleister Trikotsponsor.

Ingrid Hofmann, die Gründerin und Alleingesellschafterin des Unternehmens mit Sitz in Nürnberg, sprach in der Vereinsmitteilung von einer "Herzensangelegenheit". Unterstützt werden nicht nur die Profi-Mannschaft, sondern auch die Jugend- und Frauenteams des Kleeblatts. Der Zweitligist setzte in Zusammenarbeit mit dem Hauptsponsor in der Vergangenheit bereits auch weitere, gesellschaftliche Projekte um.

Als nächstes kommt der HSV

"Diese Partnerschaft geht weit über das klassische Engagement eines Hauptsponsors hinaus", bekräftigte Geschäftsführer Holger Schwiewagner. "Hofmann Personal ist ein wesentlicher Bestandteil in der Weiterentwicklung unserer Spielvereinigung."

Diese Weiterentwicklung soll in den kommenden Jahren sowohl auf als auch neben dem Platz fortgesetzt werden. Sportlich gesehen schwächelte das Kleeblatt allerdings in den vergangenen Wochen, sechs Niederlagen aus sieben Spielen versetzten den leichten Aufstiegshoffnungen der Fürther einen herben Rückschlag.

Dennoch beträgt der Rückstand des Achtplatzierten auf den Relegationsrang acht Spieltage vor Schluss nur sechs Punkte. Den dritten Rang belegt aktuell der HSV - der Gegner des Kleeblatts am kommenden Sonntag vor eigenem Publikum (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).