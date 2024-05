"Konsequenter Neuanfang": FC Hansa stellt Vorstandschef Marien frei

Nach dem Abstieg in die 3. Liga stellt sich der FC Hansa Rostock neu auf. Die Mecklenburger haben am Mittwoch Vorstand Robert Marien freigestellt. Auch der Kaderplaner muss gehen.

Um einen "grundlegenden Neuanfang zu ermöglichen", hat der Aufsichtsrat von Hansa Rostock am Mittwoch entschieden, seinen Vorstand neu zu strukturieren. Robert Marien, der seit Juli 2016 an der Spitze des Gremiums stand, wurde freigestellt, die Geschäfte bei den Ostseestädtern führt bis auf Weiteres Interims-Vorstand Jürgen Wehlend in Zusammenarbeit mit seinen Vorstandskollegen Michael Meier und Günter Fett.

"Nach mehr als acht Jahren beim FC Hansa Rostock möchten wir uns ausdrücklich bei Robert Marien für sein Engagement bedanken und wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren Weg", wird der Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Lemmer in einer offiziellen Verlautbarung des Klubs zitiert. Der Aufsichtsrat halte nach dem Abstieg "einen konsequenten und systematischen Neuanfang in allen Bereichen des Vereins sowie umfassende strukturelle, personelle und konzeptionelle Maßnahmen für unerlässlich, um einen gezielten Neuaufbau voranzutreiben".

Geplant ist eine Struktur innerhalb des Vorstands, in der es zukünftig wieder ein "Ressort Sport" mit einem verantwortlichen Vorstand geben wird. Insgesamt sollen drei Säulen den Vorstandsbereich tragen: Neben der engen Verzahnung des Profi- und Nachwuchsfußball soll eine neue Querschnittsfunktion für Strategie und Fußballentwicklung etabliert werden, "um Hansa Rostock in allen sportlichen Funktionen bereichsübergreifend sowohl effektiv als auch effizient aufzustellen".

Auch Kaderplaner Meinhardt muss gehen

Kurzfristig wird das Scouting gestärkt und professionalisiert, indem Hansa einen Chef-Scout installiert, "der die Arbeit des Analysten- und Spielbeobachterteams koordinieren und verantworten wird". Kevin Meinhardt, der seit 2019 die Kaderplanung verantwortet, wurde von seinen Aufgaben entbunden.

Die Entscheidung hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Cheftrainer Mersad Selimbegovic soll noch in dieser Woche getroffen werden. Wehlend hatte den Coach nach dem Abstieg als "Option" für die Zukunft bezeichnet.