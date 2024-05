Neuaufbau in der 3. Liga: Wehlend bezeichnet Selimbegovic als "Option"

Der FC Hansa Rostock hat den Abstieg aus der 2. Bundesliga nicht mehr abwenden können. Ein Eklat in der Nachspielzeit begleitete den sportlichen Niedergang. Nun soll es auf der Kogge einen Neuaufbau und personelle Konsequenzen geben.

"Schwer, dafür die richtigen Worte zu finden. Wir hatten eine Chance zu gewinnen und haben es leider wieder nicht genutzt. Das tut brutal weh", sagte Mersad Selimbegovic nach Schlusspfiff dem NDR. Der FC Hansa Rostock muss die 2. Bundesliga also wieder einmal verlassen. Selimbegovic selbst verpasst die Relegation und damit ein Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Verein Jahn Regensburg, der nun auf den SV Wehen Wiesbaden trifft.

"Wenn du am Ende 17. bist, brauchst du keine Argumente suchen. Fakt ist, dass wir die Spiele jetzt verloren haben, vor allem zum Ende hin die knappen, die aus irgendeinem Grund nicht auf unsere Seite gekippt sind", führte der enttäuschte Coach weiter aus. "Dann erlebst du so einen bitteren Tag."

"Ich habe alles gegeben - es hat nicht gereicht"

In Bezug auf die von Rostocker Fans durch Pyrotechnik heraufbeschworene 25-minütige Spielunterbrechung in der Nachspielzeit sagte der Trainer: "Das ist etwas, was man nicht sehen will. Es kam heute dazu, dass wir in Führung gehen und der direkte Konkurrent in Rückstand gerät - und dann geben wir das wieder aus der Hand. Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Ich glaube, dass niemand zu Schaden gekommen ist im Innenraum."

Zu seinem Anteil am Abstieg sagte er: "Ich habe alles gegeben und alles probiert - aber es hat nicht gereicht." Zu seiner Zukunft wollte Selimbegovic nichts sagen, wollte zunächst "diese Enttäuschung verarbeiten".

Wehlend bezeichnet Selimbegovic als "Option"

Hansas Vorstandschef Jürgen Wehlend äußerte sich ebenfalls. Bei Sky sagte er: "Der Auftrag für den Vorstand und die Geschäftsführung ist jetzt, etwas Neues aufzubauen, neue Strukturen aufzubauen und personelle Konsequenzen zu ziehen. Und das werden wir auch tun." Selimbegovic spiele in den Planungen der Mecklenburger dabei definitiv eine Rolle, so Wehlend, der den 42-jährigen Bosnier als guten Trainer, gerade auch für die 3. Liga, und somit durchaus als "Option" für den angestrebten Neuaufbau bezeichnete. Ob er auch den Zuschlag erhalten wird, ließ Wehlend offen.