Kolbe verlängert bei der Frankfurter U 21

Louis Kolbe hat seinen Vertrag bei der U 21 von Eintracht Frankfurt verlängert. Der 21-jährige Abwehrspieler, der bereits seit 2013 das Trikot mit dem Adler trägt, absolvierte in der laufenden Spielzeit 15 Einsätze. "Mit seiner hohen Geschwindigkeit verleiht er der Mannschaft defensive Stabilität und tritt darüber hinaus auch immer wieder als belebendes Element in der Offensive in Erscheinung. Mit Fleiß und Ehrgeiz hat er in der ersten Saisonhälfte bereits eine gute Entwicklung genommen, sein Potenzial ist aus unserer Sicht aber noch nicht ausgeschöpft", so Nino Berndroth, Leiter Kaderplanung U 17 bis U 21.