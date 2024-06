Duah unterschreibt bei Hessen Kassel

Der KSV Hessen Kassel hat Tyron Duah mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet. Der 20-jährige Innenverteidiger kommt von der U 23 der SpVgg Greuther Fürth, für die er in den vergangenen beiden Spielzeiten auf 31 Matches in der Regionalliga Bayern kam. KSV-Geschäftsführer Sören Gonther erklärt in einer Meldung: "Tyron ist ein sehr gut ausgebildeter Innenverteidiger, der eine hohe Physis mitbringt, er ist schnell und geht aggressiv in die Zweikämpfe. Bei Greuther Fürth konnte er schon erste Erfahrungen im Profikader sammeln."