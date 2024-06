Montcheu verlängert in Würzburg

Mit Fabrice Montcheu bleibt den Würzburger Kickers eine weitere Korsettstange erhalten. Der 26-jährige Abwehrspieler kam für die Mainfranken vergangene Saison sowohl in 30 Regionalliga-Partien zum Einsatz als auch in beiden Aufstiegsspielen. Sportdirektor Sebastian Neumann sieht Montcheu in einer Meldung auf dem aufsteigenden Ast: "'Fabo' hat eine sehr gute Entwicklung in den letzten beiden Spielzeiten genommen und sich auf der rechten Abwehrseite durchgesetzt. Seine Fähigkeiten und seine Einsatzbereitschaft werden enorm wichtig für uns sein."