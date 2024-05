Knothe bleibt beim OFC

Noel Knothe verlängert seinen Vertrag bei Kickers Offenbach. Der 1,88 Meter große Innenverteidiger kam im Sommer 2023 vom FSV Frankfurt an den Bieberer Berg. "Noel hat sich vor allem in der Rückserie zum absoluten Stammspieler und Leistungsträger entwickelt und ist mit seinen 24 Jahren noch nicht am Ende seiner Entwicklung", so Geschäftsführer Christian Hock. "Ich glaube, dass die Leistungen im Jahr 2024 in die richtige Richtung gehen, und bin mir sicher, dass im Verein, der Mannschaft und auch in mir noch viel Potenzial steckt", wird Knothe selbst zitiert.