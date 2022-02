Klauß adelt Torschütze Duman: "Gibt uns die Extranote Fußball"

Nach den deftigen Niederlagen gegen Ingolstadt und Karlsruhe hat sich der 1. FC Nürnberg am Samstagabend mit einem 2:0 gegen Regensburg zurückgemeldet. Trainer Robert Klauß hob nach der Partie zwei Spieler hervor.

Durch die herbe 0:5-Niederlage gegen den FCI und die 1:4-Pleite beim KSC hatte der Club rasch den Anschluss an die Spitzengruppe verloren. Mit dem befreienden 2:0-Sieg über den Jahn können die Mittelfranken zumindest wieder ein wenig nach oben schielen. Möglich war das mit einer konzentrierten Willensleistung, die dem FCN einen Arbeitssieg bescherte und für Regensburg zugleich die siebte Niederlage im achten Spiel bedeutete.

"Wenn man so schlechte zwei Spiele abliefert wie wir", erklärte Torschütze Pascal Köpke nach dem Spiel bei "Sky", "ist das nicht selbstverständlich, so aufzutreten." Der 26-jährige Angreifer war zuletzt in Karlsruhe nicht zum Zug gekommen, hatte laut Klauß aber "eine super Trainingswoche, hat Gas gegeben" und sich so zurück ins Team gespielt.

Der Trainer lobte generell die Energie in der Mannschaft: "Das überträgt sich nach außen und umgekehrt. Man merkt, wenn die Jungs wollen." Dann sehe er auch über "den einen oder anderen Fehler hinweg - solange sie sich voll reinhauen".

Duman kann für Klauß "ein ganz wertvoller Spieler" sein

Als zweiter Spieler neben Köpke stach am Samstagabend Mittelfeldspieler Taylan Duman hervor. Der 24-Jährige war vor der Saison von der Dortmunder U 23 nach Nürnberg gewechselt, konnte sich beim Club bisher noch nicht als Stammspieler festsetzen, lieferte gegen Regensburg aber einen starken Auftritt ab, traf zum 2:0 sowie mit einem selbstbewussten Schuss aus 30 Metern die Latte (62.). "Er gibt uns die Extranote Fußball", adelte Klauß, "und wenn er das paart mit der defensiven Bereitschaft, die er heute gezeigt hat, dann ist er ein ganz wertvoller Spieler."

Duman agierte im neuen 4-2-3-1-System auf der rechten Position der "drei beweglichen Zehner", wie sein Trainer beschrieb. Klauß erklärte die Abwendung von der Mittelfeldraute so: "Heute hat es aufgrund der Spieler, die wir auf dem Platz hatten, aber auch aufgrund des Gegners gepasst, mit Doppelsechs zu spielen."

Welche Formation er nächsten Samstag wählen wird, ließ der Coach offen - ebenso, welches Personal dann ins Spiel bei Aufsteiger Hansa Rostock (13.30 Uhr) starten wird.