Kiel verpflichtet vereinslosen Himmelmann

Holstein Kiel hat die Verpflichtung von Torwart Robin Himmelmann bekanntgegeben. Die Störche reagieren damit auf die Verletzung von Stammtorhüter Thomas Dähne.

Diese Verpflichtung hatte sich angekündigt: Nachdem sich Stammtorwart Thomas Dähne (Anbruch des Schienbeinkopfes) und U-23-Schlussmann Noah Oberbeck verletzt hatten, war Robin Himmelmann bereits als Trainingsgast mit den Störchen ins Trainingslager nach Oliva Nova (Spanien) gereist. Dort präsentierte sich der 33-Jährige anscheinend so gut, dass die Störche ihn nun bis zum 30. Juni 2023 unter Vertrag nehmen, mit der Option auf ein weiteres Jahr. Zuletzt hatte er bei KAS Eupen in Belgien zwischen den Pfosten gestanden und war seit dem Sommer vereinslos gewesen.

"Wir haben uns dazu entschlossen, auf die Verletzungen unserer Torhüter zu reagieren und jetzt im Winter auf der Torwartposition tätig zu werden", erklärte Geschäftsführer Sport Uwe Stöver: "Ich freue mich, dass wir mit Robin Himmelmann einen erfahrenen Torhüter für diese Vakanz verpflichten konnten."

Erfahrung bringt der 1,87 Meter große Rechtsfuß definitiv mit. Zwischen 2012 und 2021 spielte er für St. Pauli und absolvierte 179 Zweitliga-Partien für die Hamburger. Für Eupen stand er in der belgischen Jupiler Pro League 15 Mal im Tor. "Das ging jetzt alles sehr schnell. Die Tage mit der Mannschaft in Spanien haben extrem viel Spaß gemacht. Daher freue ich mich sehr, dass ich hier in Kiel nun eine neue Aufgabe gefunden habe, und werde alles daransetzen, mich auf und neben dem Platz für unsere gemeinsamen Ziele einzubringen", sagte Himmelmann.

Konkurrenzkampf im Kieler Tor wird weiter befeuert

Ob der Schlussmann die neue Nummer eins in Kiel wird, ist noch unklar. Bereits gegen Ende der Hinrunde feuerte Trainer Marcel Rapp den Konkurrenzkampf zwischen der etatmäßigen Nummer eins Dähne und der RB-Leipzig-Leihe Tim Schreiber an. Dähne ging als unangefochtener Stammtorhüter in die Saison, bis er an einem Infekt erkrankte und Rapp die Rollen tauschte. Der 20-jährige Schreiber stand die letzten vier Spiele auf dem Platz, obwohl er Dähne (13 Zweitliga-Partien, kicker-Durchschnittsnote von 3,15) ursprünglich nur für eine Partie hatte vertreten sollen.

Die Verpflichtung von Himmelmann dürfte auch ein Rückschlag für Timon Weiner sein, der erst vor kurzem seinen Vertrag in Kiel verlängert hat und als Nummer 3 auf Einsatzzeiten hofft. Torwarttrainer Patrik Borger sieht Himmelmann als passende Ergänzung an: "Wir gewinnen mit Robin jede Menge Routine und Erfahrung, die er an unser junges Torwartteam weitergeben kann. Sowohl mit seinen sportlichen Qualitäten als auch menschlich passt er sehr gut zu uns."