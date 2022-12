"Tadelloser Profi" Weiner verlängert in Kiel

Holstein Kiel hat den Vertrag mit Keeper Timon Weiner verlängert und nennt dafür auch reichlich gute Gründe.

Weiner hat seinen Vertrag bei der KSV um ein Jahr bis 2024 verlängert und wird von den Verantwortlichen in den höchsten Tönen gelobt - obwohl er in dieser Saison kaum die Chance bekam, sich zu beweisen. "Timon Weiner ist ein tadelloser Profi, der sowohl sportlich als auch menschlich zu einem wichtigen Teil unseres Teams gereift ist", sagt Geschäftsführer Uwe Stöver über den 23-Jährigen.

"Gerade in der täglichen Arbeit ist Timon für uns ein sehr wichtiger Spieler, der das Trainings-Niveau hebt und seine Kollegen extrem pusht", betont Torwarttrainer Patrik Borger. "Seine Fähigkeiten als Torwart, sein Verhalten als Profi und seine positive Art haben uns die Entscheidung leicht gemacht, gerne mit ihm verlängern zu wollen. Er steht selten im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung, ist aber für mich bzw. uns eine wichtige Säule. Er geht mit seiner Rolle sehr gut um und gibt dem Team durch seine professionelle Einstellung und seine positive Energie extrem viel."

Weiner ist hinter den Keepern Tim Schreiber (20) und Thomas Dähne (28), die derzeit um den Platz zwischen den Pfosten kämpfen, nur die Nummer 3 bei Holstein. Der gebürtige Essener kam 2018 von Schalke an die Kieler Förde. Zwischenzeitlich war Weiner für eine Saison an den 1. FC Magdeburg ausgeliehen. In dieser Saison kam er lediglich auf zwei Einsätze in der Regionalliga.