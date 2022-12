Dähne oder Schreiber? Rollentausch hat den Schwelbrand befeuert

Wenn Holstein Kiel am Donnerstag in die Vorbereitung auf die Rückrunde startet, dürften sich die Blicke auch auf Thomas Dähne und Tim Schreiber richten. Die beiden Torhüter kämpfen aktuell um den Platz zwischen den Pfosten.

Wer steht in der Rückrunde zwischen den Kieler Pfosten: Tim Schreiber (li.) oder Thomas Dähne? imago images

Holstein Kiel kehrt am Donnerstag für die letzten Einheiten dieses Jahres auf den Trainingsplatz zurück. Die Augen richten sich sowohl in den letzten vier Einheiten 2022 (23. Dezember letztes Training) als auch im neuen Jahr auf die Torhüterposition: Denn kurz vor dem Ende der Hinrunde wechselte Trainer Marcel Rapp seinen Schlussmann. Anstelle der etatmäßigen Nummer eins Thomas Dähne stand überraschend Tim Schreiber in den vergangenen vier Zweitliga-Spielen auf dem Platz - zunächst hatte er beim 1:2 gegen Düsseldorf nur seinen erkrankten Torwartkollegen vertreten, ehe der Coach ihm trotz Dähnes Genesung in den letzten drei Partien den Vorzug gab.

Die Entscheidung war laut Rapp keine gegen Dähne, sondern eine für Schreiber: "Tom hat bis zu seinem Infekt eine solide Hinrunde gespielt. Wir haben aber zwei gleichwertige Torhüter. Tim ist in den vergangenen Monaten sehr gut mit seiner Rolle umgegangen. Da haben wir uns dafür entschieden, ihm in den letzten Spielen vor der Winterpause die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen."

Es hat mich sehr überrascht. Thomas Dähne

Dähne, der die WM-Pause sicherlich für Frustabbau nutzte, konnte die Entscheidung nur bedingt nachvollziehen. "Es hat mich sehr überrascht. Ich habe meine Spiele in dieser Saison ebenfalls reflektiert und bin der Meinung, dass ich mehr gute als schlechte Spiele gemacht habe. Natürlich habe ich die Entscheidung des Trainers akzeptiert", so der 28-Jährige, der in seinen 13 Zweitliga-Partien auf eine kicker-Durchschnittsnote von 3,15 kommt.

Dähne kennt den Platz als Nummer zwei aus seiner Premierensaison

Nicht zum ersten Mal seit seinem Wechsel 2020 von Wisla Plock ist der 193 Zentimeter große Schlussmann nicht gesetzt auf der Torhüterposition. In seinem ersten Jahr an der Förde kämpfte er mit Ioannis Gelios um dem Platz im Tor und kam nur auf zehn Einsätze. In der darauffolgenden Saison verdrängte der gebürtige Oberaudorfer Gelios und absolvierte 23 Ligapartien - da Gelios mit dieser Rolle unzufrieden war, ließ der Grieche seinen Vertrag auslaufen.

Obwohl die KSV auf den Abgang mit der Leihe von Tim Schreiber reagierte, ging Dähne als unangefochtene Nummer eins in die Saison, bis er an einem Infekt erkrankte und Rapp die Rollen tauschte. Ein pikanter Aspekt der Rochade ist der auslaufende Vertrag von Dähne, der nur noch bis zum Saisonende an Kiel gebunden ist. "Mein Berater ist im Austausch mit unserem Sportdirektor. Aber klar ist: Es ist kein Spieler glücklich, wenn er auf der Bank sitzt", sagte der Keeper zu seiner derzeitigen Situation.

Rapp, der beteuerte, mit dem Ansatz von zwei gleichwertigen Torhütern in den letzten Jahren gut gefahren zu sein, sorgte mit dem Torwartwechsel jedenfalls für reichlich Konfliktpotenzial, das sich in der Vorbereitung auf die Rückrunde entladen könnte. Tabellarisch stecken die Kieler aber nicht in einer prekären Situation - mit 25 Punkten aus 17 Partien befindet sich das Team im Mittelfeld.