Kiel schnappt sich Allrounder Schulz

Holstein Kiel hat sich weiter verstärkt und Marvin Schulz vom FC Luzern fest verpflichtet.

"Mit Marvin Schulz konnten wir einen spielstarken Allrounder für unser defensives Zentrum gewinnen", unterstreicht Geschäftsführer Uwe Stöver die Stärken des 27-jährigen Mittelfeldspielers. "Er zeichnet sich durch ein gutes Pass- und Stellungsspiel aus und hat die Qualität, als Impulsgeber unser Offensiv- und Umschaltspiel anzutreiben."

Schulz spielte zuletzt in der Schweiz beim FC Luzern. In der Super League reichte es allerdings nur zum vorletzten Platz. Erst in der Relegation gelang dem FCL gegen den FC Schaffhausen der Ligaverbleib. Schulz hatte mit seinen Treffern im Hin- wie Rückspiel entscheidenden Anteil am Klassenerhalt.

"Ich denke, dass meine Art und Weise, Fußball zu spielen, sehr gut zu der Philosophie von Holstein passt", kommentiert Schulz seinen Wechsel. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich daher schnell zu der Überzeugung kommen lassen, dass der Schritt zu Holstein in die 2. Liga genau richtig ist."

Ausgebildet wurde Schulz bei Borussia Mönchengladbach. Bei den Fohlen war er von 2003 bis 2017 unter Vertrag, ehe er in die Schweiz nach Luzern gewechselt ist.

Zuletzt hatte Kiel Torhüter Tim Schreiber (Hallescher FC) und Marvin Obuz (1. FC Köln) unter Vertrag genommen.