Kenny-Nachfolger: Hertha hat Hefti im Blick

Jetzt kommt bei Hertha BSC in vielen Personalien Bewegung rein - auch bei den Außenverteidigern. Jeremy Dudziak soll bleiben. Und für Jonjoe Kenny brauchen die Berliner womöglich einen Nachfolger.

Vor dem letzten Saison-Heimspiel adressierte Hertha-Coach Pal Dardai einen klaren Auftrag an Jeremy Dudziak: "Er soll zeigen, dass er nächstes Jahr hierhin gehört. Sein Vertrag läuft aus." Dudziak kam dem vollumfänglich nach und nutzte das Kaiserslautern-Spiel (3:1) am vergangenen Samstag zur Werbung in eigener Sache.

Als Linksverteidiger-Vertreter des am Knie verletzten Michal Karbownik war Dudziak nicht nur wegen seines Tores zum 2:1 einer der auffälligsten Spieler. Der im vergangenen Sommer ablösefrei aus Fürth gekommene Allrounder bestätigte mit seiner Spielfreude und Ballsicherheit den positiven Eindruck, den die Verantwortlichen ohnehin von ihm hatten - und der ziemlich sicher in ein neues Vertragsangebot münden wird.

Nach kicker-Informationen wollen beide Seiten zeitnah die Gespräche starten. Dass Dudziak zum Bleiben bereit ist, hatte er bereits im Januar deutlich gemacht: "Ich habe definitiv weiter Bock auf Berlin und Hertha."

Hintertür für Zeefuik

Bleibt er doch Berliner? Deyovaisio Zeefuik. IMAGO/Beautiful Sports

Auch auf der rechten Abwehrseite ist Bewegung. Leihspieler Julian Eitschberger (Halle) kommt zur neuen Saison zurück. Die Verträge des slowakischen Routiniers Peter Pekarik, der nach der EM womöglich andernorts noch eine Profisaison dranhängt und danach als Jugendtrainer zu Hertha zurückkehren soll, und Deyovaisio Zeefuik werden nicht verlängert.

Für den Niederländer Zeefuik, der seit Wochen auftrumpft, aber beim Saisonfinale in Osnabrück am Sonntag eine Gelb-Sperre absitzt, gibt es eine Hintertür: Falls er auf dem Markt nichts Passendes findet und beim Gehalt zu Abstrichen bereit ist, könnte es mit Hertha in einigen Wochen doch noch Gespräche geben.

Hertha sondiert Rechtsverteidiger-Markt

Auch die Zukunft von Stammkraft Jonjoe Kenny ist komplett offen. Der Engländer (Vertrag bis 2025) hat eine gute Saison gespielt, ist aber teuer - und brächte nur noch in diesem Sommer eine Ablöse. Nach kicker-Informationen sondiert Hertha intensiv den Rechtsverteidiger-Markt und beschäftigt sich für diese Position auch mit dem früheren Schweizer U-21-Nationalspieler Silvan Hefti.

Hefti ist in der Rückrunde von Stammverein CFC Genua, wie Hertha ein 777-Partners-Klub, an Ligue-1-Klub Montpellier ausgeliehen. Der 26-Jährige absolvierte für St. Gallen und Young Boys Bern 202 Super-League-Spiele, in Italien stehen 22 Serie-A- und 26 Serie-B-Spiele in seiner Vita. Für Montpellier, das eine Kaufoption besitzt, bestritt er zehn Einsätze in der Ligue 1 und drei im französischen Pokal. Sein Anschlussvertrag in Genua läuft bis 2026.