Kempf schonungslos: "Nichts Halbes und nichts Ganzes"

Nach den Niederlagen von Hoffenheim, Bochum und Stuttgart hatte sich Hertha die Chance geboten, sich im Keller etwas abzusetzen. Daraus wurde nichts, vielmehr setzte es eine Klatsche. Wie es dazu kam, wussten die Berliner auch.

"Wir haben unser Spiel nicht auf den Platz bekommen, hatten einfache Ballverluste, einige Stellungsfehler und haben den Gegner eingeladen. Dementsprechend haben wir völlig verdient verloren", stellte Trainer Sandro Schwarz nach dem 1:4 in Leverkusen nüchtern fest und bestätigte, dass sein Team vor allem im Anlaufen versagt hatte. "Wir wollten anlaufen, aber das musst du mit einer anderen Intensität machen", erklärte der 44-Jährige und stand mit dieser Meinung nicht alleine da.

So ließ auch Marc Oliver Kempf kein gutes Haar am Pressing der Berliner. Dieses sei "nichts Halbes und nichts Ganzes" gewesen. "Entweder du gehst vorne richtig drauf, damit du sie zu Fehlern zwingst, oder du stehst tief, damit sie nicht den Raum für ihre schnellen Spieler haben. Wir sind ein bisschen draufgegangen, ein bisschen nicht und haben Bayer in die Karten gespielt."

Eine Erklärung, warum man das gemacht habe, hatte Kempf nicht parat, er spekulierte lediglich, dass womöglich "der Respekt vor ihrer Schnelligkeit zu groß war". Letztlich habe man am Ende "deutlich verloren", wie Kapitän Marvin Plattenhardt zugab: " Wir haben wenig kreiert, hatten fast keine Torchancen, das ist dann natürlich zu wenig. Das muss man ehrlich sagen."

Dass die klare Niederlage große Auswirkungen auf den weiteren Saisonverlauf haben wird, denkt Kempf wiederum nicht, dafür habe man zuletzt zu stabil gespielt. "Wir haben uns in den letzten Wochen als Mannschaft zusammengerafft und sind gefestigt", betonte der Innenverteidiger und bezog sich damit auf die Spiele gegen Gladbach (4:1) und Augsburg (2:0). "Ich erwarte, dass wir gegen Mainz wieder das abrufen, was wir zuvor abgerufen haben. Heute war es zu wenig, aber ich glaube, dass wir nächste Woche wieder voll dabei sind."