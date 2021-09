Kempe drängt in die Startelf

Die Niederlage gegen Rostock hat der SV Darmstadt 98 laut Trainer Torsten Lieberknecht abgehakt. Gegen Dynamo Dresden soll sein Team mehr Torchancen herausspielen und effizienter werden. Das könnte die Chance für einen Rückkehrer sein.

Zweimal hintereinander ist der SV Darmstadt 98 zuletzt mit der gleichen Startformation angetreten. Gegen Hannover 96 gab es ein klares 4:0. Bei Aufsteiger Hansa Rostock unterlag die Mannschaft dann 1:2.

"Wir haben uns damit beschäftigt, warum wir verloren haben und das Spiel dann schnell abgehakt", sagte Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag. Eine zentrale Erkenntnis: Gegen Dresden soll die Mannschaft mehr Torchancen kreieren, zu mehr Abschlüssen kommen und dabei effizienter sein.

Vor diesem Hintergrund erwägt Lieberknecht Umstellungen in der Startformation. "Ich glaube eher, dass es Veränderungen geben wird", erklärte der Coach. "Aber ich habe noch zwei Nächte, in denen ich darüber grübeln darf", sagte er und fügte grinsend an: "Vielleicht komme ich zu einem anderen Ergebnis."

Kempe Kandidat für die Startformation

Mit Blick auf die angedachten personellen Veränderungen könnte das bedeuten, dass Tobias Kempe eine Chance in der Startelf bekommt. Der Routinier hatte gegen Rostock kurz nach seiner Einwechslung den Elfmeter herausgeholt und selbst zum zwischenzeitlichen Ausgleich verwandelt. Lieberknecht sagte, der Routinier sei in einer guten Verfassung und einer, den man "auf dem Schirm haben sollte". Zudem ist Dresden, für das Kempe zwischen 2013 und 2014 eineinhalb Jahre spielte, einer der Lieblingsgegner des 32-Jährigen: Bereits fünf Tore erzielte Kempe gegen die Sachsen.

Goller droht die Bank

Wahrscheinlich wird Flügelspieler Benjamin Goller, der gegen Rostock erneut eine Riesenchance ausließ, zunächst auf die Bank müssen. Kempe hat seine Stärken jedoch vor allem auf den zentralen Mittelfeldpositionen, die zuletzt Klaus Gjasula und Fabian Schnellhardt überwiegend gut ausfüllten. Deswegen dürfte Mathias Honsak erster Kandidat für Goller sein. Wen Lieberknecht gegebenenfalls für Kempe opfert, wird er dann wohl in den zwei Nächten bis zur Partie gegen Dresden ergrübeln.

Manu erleidet Muskelfaserriss

Ausfallen wird Braydon Manu, bei dem nach dem Rostock-Spiel ein Muskelfaserriss diagnostiziert wurde. Für den Flügelstürmer war es bereits der dritte gesundheitliche Rückschlag in der noch jungen Saison. In der Vorbereitung hatte er sich eine schwere Wadenprellung zugezogen. Kurz vor Saisonbeginn infizierte er sich dann mit dem Corona-Virus. Allerdings gab sich Lieberknecht bei dem 24 Jahre alten Deutsch-Ghanaer vorsichtig optimistisch. Es handele sich "nur um einen kleinen Muskelfaserriss", sodass der Flügelspieler womöglich nicht lange ausfalle.

Lieberknecht: "So richtig spannend"

Aaron Seydel brauche nach seiner Achillessehnen-Operation ebenfalls noch etwas Zeit. Weiter fehlen die Langzeitverletzten Marvin Mehlem (Knie-OP) und Tim Skarke (Adduktoren-OP). Insgesamt hat sich die personelle Situation beim SV Darmstadt 98 im Vergleich zu Saisonbeginn aber deutlich entspannt. "Das gibt mir die Möglichkeit, so richtig spannend zu überlegen, wie ich den Kader bestücke und wie die Startelf aussieht", freut sich Lieberknecht.