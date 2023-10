"Kein Bauernopfer": Wieso musste Bastians gehen?

Drittligist Rot-Weiss Essen hat seinen Kapitän Felix Bastians freigestellt. Die Klubbosse versuchen sich an einer Erklärung für den Schritt, doch die Gründe für das Aus des 35-Jährigen bleiben nebulös.

Im Dezember 2021 traf es Dennis Grote, gut ein halbes Jahr später dessen Nachfolger Daniel Davari - und nun Felix Bastians. Binnen zwei Jahren stellt Rot-Weiß Essen nun schon zum dritten Mal seinen Kapitän frei. Grote wurde damals aufgrund seiner Abwanderungsgedanken zu Preußen Münster - in der Saison 2021/22 ärgster Konkurrent um den Aufstiegsplatz in der Regionalliga West - suspendiert, bei Torhüter Davari führte die fehlende Akzeptanz seiner Back-up-Rolle zum Bruch mit RWE. Wie erklärt der Klub seine Entscheidung diesmal?

"Felix Bastians ist der Erwartungshaltung, als Mannschaftskapitän nicht nur auf dem Platz seine Leistung zu bringen, sondern darüber hinaus als Leader auf dem Platz und in der Kabine voranzugehen, zunehmend nicht mehr nachgekommen", versuchte sich der deutsche Meister von 1955 am Dienstag an einer Begründung. Bastians ist vorerst vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt.

Der 35-Jährige, der seit September 2021 beim damaligen Regionalligisten spielt, wird somit wohl keine Partie mehr für den Drittligisten bestreiten. Die erste Halbzeit beim 0:5 gegen Verl am vergangenen Wochenende, als Bastians wegen einer Knieverletzung zur Pause beim Stand von 0:1 vom Feld musste, waren aller Voraussicht nach seine letzten Minuten im RWE-Dress - und damit wahrscheinlich auch der letzte Auftritt in seiner Profikarriere.

Noch vor wenigen Wochen stand Bastians nicht zur Diskussion

Dabei hatte Trainer Christoph Dabrowski noch vor wenigen Wochen über seinen Spielführer, der als meinungsstark gilt, geschwärmt: "Wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass Felix unser Kapitän ist und natürlich eine Wertschätzung und eine gewisse Rolle in der Mannschaft einnimmt - nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine. Ich habe eine sehr gute Kommunikation zu meinem Kapitän, sie findet auf Augenhöhe statt."

Nun die Kehrtwende. "Felix Bastians ist kein Bauernopfer", stellt Vorstandschef Marcus Uhlig in der "WAZ" klar. Dabrowski ergänzt: "Alle Puzzleteile, die sich summiert haben, haben dafür gesorgt, dass bei mir die Überzeugung schwand, eine Führungsfigur zu haben, die meine Überzeugungen auch in die Mannschaft trägt." Wieso diese Überzeugung so schnell verloren ging, erklärte Dabrowski allerdings ebenso wenig wie Uhlig. Auch die Suspendierung von Physiotherapeut Max von Gehlen parallel zu Bastians bleibt ohne Begründung.

Dabrowski wollte "rechtzeitig die Bremse treten"

Als aktueller Tabellen-Fünfzehnter steht RWE drei Punkte über dem Strich, doch früh in der Saison ist auch nach oben noch alles möglich. Nach zuletzt zwei deftigen Niederlagen in Unterhaching (0:4) und gegen Verl (0:5) wollte man wegen der sich in der Causa Bastians wohl zunehmenden Unruhe "rechtzeitig die Bremse treten, um der Mannschaft den Raum zu geben, sich freier zu entwickeln und eine neue Hierarchie zu bilden", erklärt Dabrowski.

Bastians' Erfahrung (92 Bundesliga-, 116 Zweitliga- und 35 Drittliga-Spiele) wird zukünftig fehlen. Immerhin gibt der Kader die Entscheidung her: RWE stehen mit Jose-Enrique Rios Alonso, Aaron Manu, Mustafa Kourouma und dem aktuell verletzten Felix Götze (Bauchmuskelzerrung) noch vier Innenverteidiger zur Verfügung.